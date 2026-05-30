Con le sue ballerine metallizzate, Emma Roberts conferma il ritorno di questa tendenza.

Léa Michel
@emmaroberts / Instagram

La ballerina non è ancora passata di moda. In occasione di un evento a New York, l'attrice e produttrice americana Emma Roberts ha reinventato questa iconica calzatura con un paio metallizzato argentato, confermando il forte ritorno di questo trend nell'estate 2026.

Ballerine metallizzate che fanno sensazione

Emma Roberts ha recentemente partecipato a una sfilata di moda nel quartiere SoHo di New York, dove ha fatto un'ottima impressione con le sue calzature. Ha optato per un paio di ballerine metallizzate in vernice argentata, impreziosite da un ingegnoso design con cinturini incrociati che ricorda le scarpe Mary Jane. Il modello si distingueva anche per la punta arrotondata e la tomaia alta, che offre maggiore copertura sulla parte superiore del piede, un dettaglio di grande tendenza.

Un look alla moda completo e colorato

Il resto dell'outfit era altrettanto chic. Emma Roberts indossava una gonna colorata con una stampa a tema viaggio abbinata a un top a coste a maniche lunghe di un blu ceruleo acceso. I suoi capelli erano acconciati in lunghe onde bionde fluenti e ha completato il look con una piccola borsa beige. La gonna giocosa si abbinava perfettamente all'eleganza sobria del top e degli accessori.

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La ballerina, un trend chiave per l'estate 2026.

Con questa scelta, Emma Roberts conferma una tendenza che non accenna a rallentare: il grande ritorno delle ballerine. Con l'avvicinarsi dell'estate 2026, le scarpe basse diventano onnipresenti, indossate da numerose celebrità.

La cantautrice, musicista, produttrice e attrice spagnola Rosalía l'ha recentemente adottata in una versione arricciata, mentre il cantautore, musicista e attore britannico Harry Styles l'ha aggiunta al suo repertorio per cerimonie e apparizioni televisive. A dimostrazione che la ballerina, a lungo relegata alla categoria "discreta", si sta reinventando: disponibile in versioni metallizzate, con cinturini o persino con la tomaia alta, si sta affermando come una vera e propria dichiarazione di stile.

Scegliendo delle ballerine metallizzate, tanto originali quanto eleganti, Emma Roberts ha creato uno dei look più di tendenza del momento, confermando che le scarpe basse hanno definitivamente riconquistato il loro posto nella moda. È una tendenza facile da adottare e che promette di diventare la nostra calzatura preferita per tutta l'estate.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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