"Ora accetto il mio aspetto": a 52 anni, Victoria Beckham si confida.

La stilista e imprenditrice britannica Victoria Beckham ha parlato apertamente del suo rapporto con l'immagine e l'invecchiamento in una recente intervista al Times . Ha spiegato che, dopo anni di dubbi e insicurezze, sta finalmente imparando ad accettare il suo aspetto.

Victoria Beckham parla degli anni in cui si è sentita a disagio riguardo alla sua immagine.

Nota fin dagli anni '90 grazie alle Spice Girls, Victoria Beckham ha vissuto a lungo sotto la costante attenzione del pubblico e dei media. In questa recente intervista, ammette di aver trascorso gran parte della sua vita non apprezzando il proprio aspetto.

Spiega di aver spesso sentito la pressione legata alla sua immagine, soprattutto negli anni in cui era onnipresente sui tabloid. Ripensandoci, però, afferma di aver sviluppato un rapporto più sereno con se stessa. Oggi, Victoria Beckham dice di accettarsi di più, senza cercare di soddisfare le aspettative esterne. Attribuisce questa evoluzione personale all'età e all'esperienza.

"Ora posso controllare la narrazione"

In questa intervista, Victoria Beckham spiega che il tempo le ha permesso di "preoccuparsi meno di ciò che pensano gli altri". Ora afferma di "controllare la narrazione" che circonda la sua immagine, un modo per riprendere il controllo sulla percezione pubblica che da tempo la accompagna.

Questo distacco sembra anche legato alla sua maturità personale e professionale. Da diversi anni, Victoria Beckham si è affermata nel mondo della moda con il suo marchio, costruendo un'identità ben diversa da quella della pop star che un tempo incarnava. Con le sue stesse parole, descrive "una forma di graduale accettazione", lontana dalle richieste di perfezione spesso imposte alle donne sotto i riflettori.

La salute e il benessere sono al centro della sua vita quotidiana.

Victoria Beckham afferma inoltre di attribuire grande importanza alla sua salute fisica e mentale. Spiega di praticare più sport ora rispetto a quando aveva 20 o 30 anni, convinta che "l'età non debba essere vista come un limite".

Sottolinea l'importanza di sentirsi bene con se stessi piuttosto che sforzarsi di raggiungere un'immagine irrealistica. Queste affermazioni riflettono una tendenza più ampia tra le personalità pubbliche che parlano più apertamente di temi legati all'invecchiamento, all'accettazione di sé e alla pressione a conformarsi agli standard di bellezza.

Una madre attenta alle aspirazioni dei suoi figli

Nel corso del suo discorso, Victoria Beckham ha parlato anche del suo ruolo di madre dei suoi quattro figli. Ha spiegato di volerli "sostenere nei loro progetti senza imporre loro una direzione specifica".

Victoria Beckham aveva già affrontato questo argomento nel podcast "Aspire with Emma Grede", dove aveva affermato di non essere "una madre autoritaria". Il suo obiettivo principale, ha spiegato, è incoraggiare i suoi figli a sviluppare il proprio potenziale. Questo approccio riflette il desiderio di infondere fiducia e libertà, ben lontano dalle aspettative talvolta associate alle famiglie sotto i riflettori.

Una discussione più libera sull'invecchiamento

Con questa intervista, Victoria Beckham si unisce alla schiera di celebrità che scelgono di parlare apertamente dell'invecchiamento e delle sfide legate all'immagine corporea. In un settore spesso caratterizzato dalla ricerca dell'eterna giovinezza, le sue parole risuonano in molte donne che si interrogano sulle stesse questioni. Senza voler fare prediche, condivide un'esperienza personale e un'intima evoluzione che ora sembra permetterle di affrontare questa nuova fase della sua vita con maggiore serenità.

Victoria Beckham afferma di aver gradualmente accettato il suo aspetto dopo anni di insicurezze e pressioni mediatiche. Attraverso le sue riflessioni personali, presenta una visione più serena dell'invecchiamento, incentrata sul benessere, la fiducia in se stessi e l'accettazione di sé.