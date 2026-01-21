A 58 anni, Nicole Kidman mostra i suoi capelli naturali e i suoi ricci stanno facendo scalpore

L'attrice, produttrice e regista austro-americana Nicole Kidman dimostra ancora una volta di essere un'icona senza tempo. Di recente ha deliziato i suoi fan su Instagram condividendo una foto del suo viaggio in Cile, dove sfoggia con orgoglio i suoi capelli al naturale. Addio alle ciocche lisce: benvenuti i suoi lunghi riccioli biondi, semplicemente legati in una coda di cavallo bassa e discretamente nascosti sotto una cuffia beige.

Un look semplice ma ultra chic

In questo scatto scattato durante una fuga in Sud America, Nicole Kidman sfoggia uno stile al tempo stesso rilassato ed elegante, fedele alla tendenza del "lusso silenzioso". Indossa un blazer marrone, jeans, scarpe marroni e una tote bag Chanel in pelle marrone: un look minimalista con tocchi raffinati. Dietro i suoi classici occhiali da sole scuri, irradia una ritrovata serenità, e la didascalia della foto è semplice: "È stato fantastico esplorare il Cile 🇨🇱".

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

Il grande ritorno dei ricci naturali

Non è la prima volta che Kidman lascia risplendere i suoi capelli naturali. Da diverse settimane, è stata vista fare numerose apparizioni con i suoi riccioli biondi naturali, che si trattasse di compleanni in famiglia, feste di Natale a Sydney o viaggi in aereo. Questo ritorno al suo look naturale sembra segnare l'inizio di una nuova era personale per l'attrice, che nel 2025 ha visto la fine del suo matrimonio con il cantante Keith Urban, dopo quasi vent'anni insieme.

Questa trasformazione dei capelli non è una coincidenza: qualche mese fa, aveva confidato alla testata Allure di essersi pentita di essersi lisciata i capelli per così tanto tempo. "Perché l'ho fatto? Amavo i miei ricci", ha ammesso dopo aver riscoperto vecchie foto di se stessa, radiosa.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

Accettando appieno la sua texture naturale, Nicole Kidman lancia un messaggio potente: attraverso le trasformazioni e gli sconvolgimenti della vita, ritrovare se stessi è una forma di libertà. I suoi ricci, più che una scelta estetica, diventano il simbolo di questa riscoperta di sé: eleganti e innegabilmente stimolanti.