A Parigi, Paris Hilton celebra l'alta moda in un video toccante

Durante il suo soggiorno a Parigi, Paris Hilton ha prestato la sua immagine per una nuova campagna pubblicitaria che rende omaggio all'alta moda e all'eleganza francese. Con "From Paris with Love", la capitale diventa lo sfondo di un dialogo tra tradizione e modernità, firmato dalla Maison Karl Lagerfeld.

Una nuova collaborazione con la Maison Karl Lagerfeld

Per la stagione Primavera/Estate 2026, il marchio Karl Lagerfeld presenta il secondo capitolo della sua collaborazione con Paris Hilton. Intitolata "From Paris with Love", questa campagna moda prosegue la partnership già in corso tra la Maison e l'imprenditrice americana. Girato a Parigi, il video adotta un'estetica contrastante. Il bianco e nero, la firma visiva associata al mondo di Karl Lagerfeld, struttura le silhouette principali. Nel frattempo, tocchi di colore compaiono nelle linee secondarie, conferendo un'energia pop e accessibile.

Per la Maison Karl Lagerfeld, questa collaborazione rientra in una strategia di visibilità internazionale. Associare una figura di fama mondiale all'universo del brand consente di raggiungere un pubblico più ampio, pur mantenendo la coerenza estetica. Dalla scomparsa di Karl Lagerfeld nel 2019, il brand ha continuato il suo sviluppo, facendo tesoro della sua eredità e ampliando le sue collaborazioni.

Parigi, cornice simbolica per un omaggio alla couture

La scelta di Parigi come sfondo non è casuale. Capitale mondiale della moda, la città incarna la storia e il prestigio della couture francese. Le immagini giocano con questa tradizione: l'architettura haussmanniana, la luce naturale e l'atmosfera elegante creano un'ambientazione raffinata, quasi cinematografica. Lungi dall'essere un semplice esercizio promozionale, la campagna mette in luce l'idea di una donna che abbraccia diverse sfaccettature della sua identità: indipendente, moderna e assertiva. Questa visione riflette l'evoluzione dell'immagine pubblica di Paris Hilton, ora imprenditrice e figura affermata nella cultura pop.

Una celebrazione dell'alta moda nel cuore di Parigi

Con "From Paris with Love", la Maison Karl Lagerfeld presenta una dichiarazione di alta moda ed eleganza parigina. La scelta di un'estetica raffinata, di un'ambientazione iconica e di una forte personalità mediatica costruisce una narrazione visiva coerente. La campagna non è semplicemente una successione di immagini di moda; adotta un tono più intimo.

A 44 anni, Paris Hilton appare più decisa, trasudando sicurezza e padronanza di sé. Lontana dai cliché degli anni 2000 che hanno caratterizzato le sue prime apparizioni sui media, è ormai saldamente affermata in un dinamico mondo imprenditoriale, alla guida di diverse aziende nei settori della moda, della bellezza e dell'intrattenimento. Questa evoluzione personale è in sintonia con la campagna, che celebra una femminilità poliedrica: strutturata ma libera, sofisticata ma accessibile.

In sintesi, a Parigi, sotto il segno della moda, Paris Hilton celebra la couture in un video che coniuga eleganza e modernità, confermando il ruolo centrale della capitale francese nell'immaginario fashion mondiale.