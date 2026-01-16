"Le donne ingrassano": la sua osservazione sul corpo di un'attrice scatena l'indignazione online

Un commento virale sul corpo dell'attrice americana Elle Fanning ai Golden Globes del 2026 ha riacceso il dibattito sulla grassofobia, il body shaming e gli ingiusti standard di bellezza imposti alle donne. In un video dell'attrice, un utente di Internet ha scritto: "Le donne stanno ingrassando", scatenando un'ondata di indignazione online.

Un commento che ha infiammato il web

Molti utenti hanno reagito immediatamente, ridicolizzando l'autore del messaggio e denunciando la crudeltà gratuita rivolta al corpo di una donna. Alcuni hanno risposto con commenti taglienti come : "Sono state le tue cosce di pollo a pubblicare questo?" , sottolineando l'ironia del critico che presume di giudicare l'aspetto di un'altra persona.

Altri hanno scritto : "Gli uomini stanno diventando più piccoli", ribaltando lo stigma su coloro che commentano il corpo delle donne come se fosse un legittimo argomento di discussione pubblica. Questo ribaltamento evidenzia quanto possano essere offensivi i commenti sull'aspetto fisico.

le donne stanno diventando più grandi pic.twitter.com/km2A5Zg63e — Joseph 🕊️ (@CaudilloXIV) 13 gennaio 2026

Standard di bellezza profondamente ingiusti

Questa controversia illustra principalmente quanto siano ingiusti gli standard di bellezza per le donne. Vengono costantemente valutate, giudicate e commentate in base al loro peso, alla loro figura o alla loro età, spesso molto più che in base al loro talento o al loro lavoro. I social media amplificano questo fenomeno fornendo una piattaforma a critici anonimi che si sentono in diritto di commentare ogni dettaglio del corpo femminile.

Oltre a perpetuare un'immagine irrealistica del corpo "ideale", questi standard creano una pressione costante: non ingrassare, non invecchiare, non cambiare. Questo tipo di osservazione – "Le donne stanno ingrassando" – riduce le donne al loro aspetto, come se il loro valore dipendesse da un numero sulla bilancia o da una taglia di vestito.

Quando Internet risponde e si difende

Questo commento ha suscitato indignazione, in parte perché un gran numero di utenti di Internet ora si rifiuta di lasciare senza risposta questo tipo di affermazioni. Le risposte ironiche e le critiche al messaggio dimostrano una crescente consapevolezza: non è più accettabile trattare il corpo delle donne come oggetto di costante giudizio pubblico.

In questo tipo di controversia, i social media diventano uno spazio di solidarietà, dove molti difendono la persona presa di mira e denunciano i doppi standard. È un promemoria che i corpi cambiano, che ogni tipo di corpo merita rispetto e che nessuno sconosciuto dietro uno schermo ha il diritto di decretare chi è "troppo" questo o "non abbastanza" quello.

La controversia che circonda questo commento su Elle Fanning dimostra come una singola frase possa racchiudere un intero sistema di norme ingiuste imposte alle donne. Riducendo un'attrice a "Le donne stanno ingrassando", l'utente di internet rivela la violenza normalizzata del modo in cui viene visto il corpo femminile. Le reazioni indignate, tuttavia, indicano un cambiamento: sempre più persone stanno rifiutando queste ingiunzioni e denunciando il body shaming.