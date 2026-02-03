Search here...

A 46 anni, Kate Hudson condivide i suoi look parigini e il suo bagno invernale in Francia

Anaëlle G.
@katehudson/Instagram

Kate Hudson ha illuminato il suo soggiorno parigino con outfit chic e un bagno invernale in Francia. L'attrice e produttrice americana ha condiviso su Instagram i suoi look vivaci, immortalati durante la Settimana della Moda Haute Couture, che fondono il fascino parigino con un'eleganza senza tempo.

Look parigini scintillanti

Kate Hudson ha infiammato la Settimana della Moda di Parigi Haute Couture Primavera/Estate 2026 (26-29 gennaio), occupando posti privilegiati, in particolare alla sfilata Giorgio Armani Privé Primavera/Estate 2026. Lì, ha indossato un top color lavanda con paillettes e pantaloni coordinati, un outfit che ha messo perfettamente in risalto il suo portamento in prima fila. Tra foto davanti alla Torre Eiffel illuminata e cene in iconici ristoranti parigini, ha sprigionato un'energia contagiosa.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson)

Un iconico abito rosso

Uno dei suoi momenti più memorabili condiviso su Instagram: un abito rosso con una profonda scollatura che le arrivava fino alla schiena. Indossato per celebrare la sua nomination ai BAFTA come Migliore Attrice, questa creazione esaltava perfettamente la sua figura e il suo carisma naturale. Un capo che ricorda i personaggi iconici dei suoi film cult, rivisitati per l'occasione parigina.

Bagno invernale e #vestitodopamina

Per combattere il freddo di febbraio, Kate Hudson si è anche concessa un rinfrescante bagno invernale con un completo giallo brillante, che ha descritto come "sempre una buona idea" su Instagram. Questo gioioso omaggio all'abbigliamento dopaminergico ha completato il suo soggiorno francese, impreziosito da champagne e accessori di lusso.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson)

Kate Hudson dimostra che l'età non è un limite all'eleganza o all'audacia: i suoi outfit parigini, dalle paillettes all'abito rosso, celebrano uno stile vibrante e sicuro di sé. La sua fuga francese, tra la Settimana della Moda e una nuotata invernale, è ispiratrice e radiosa, ricordandoci che il fascino parigino può essere vissuto senza limiti.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Criticata per "sembrare super vecchia", questa attrice risponde

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Criticata per "sembrare super vecchia", questa attrice risponde

In un settore in cui l'aspetto fisico è spesso giudicato più del talento, alcune celebrità si rifiutano di...

"Sembra un'aliena": il look poetico di FKA Twigs divide i social media

Nota per le sue scelte di stile poetiche, la cantautrice britannica Tahliah Debrett Barnett, alias FKA Twigs, ha...

A 82 anni, questa cantante brilla sul red carpet dei Grammy.

La cantautrice canadese Joni Mitchell, leggenda vivente della musica folk, ha recentemente illuminato il red carpet dei Grammy...

"Una regina": Jennifer Lopez fa scalpore con un abito "stravagante"

Jennifer Lopez ha nuovamente infiammato i social media con un post che fa riferimento alla serie "Bridgerton". Su...

A 52 anni, Heidi Klum ha debuttato con una sorprendente trasformazione dei capelli

La modella, personaggio televisivo e attrice tedesco-americana Heidi Klum continua a sfidare le convenzioni legate all'età e alla...

Questa modella britannica reinventa il corsetto con un approccio decisamente moderno

Alla première del nuovo adattamento cinematografico di "Cime Tempestose", Cara Delevingne ha fatto scalpore. La modella britannica ha...

© 2025 The Body Optimist