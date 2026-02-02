Search here...

A 52 anni, Heidi Klum ha debuttato con una sorprendente trasformazione dei capelli

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

La modella, personaggio televisivo e attrice tedesco-americana Heidi Klum continua a sfidare le convenzioni legate all'età e alla moda con una trasformazione che ha immediatamente catturato l'attenzione degli osservatori. Lungi dall'essere un semplice "ritocco di capelli", questo cambiamento segna una svolta nel suo stile distintivo: ha abbandonato la frangetta spettinata che era stata un punto fermo delle sue apparizioni per diversi mesi, a favore di un'acconciatura più fluida.

Un look luminoso e senza frangetta per uno stile rinnovato

Heidi Klum ha abbandonato la frangia spettinata, che portava dalla scorsa estate, in favore di lunghi capelli biondo miele pettinati all'indietro con strati che incorniciano il viso. Questo stile disinvolto mette in risalto i suoi lineamenti e gli orecchini scintillanti, completato da un trucco metallizzato color ruggine sulle palpebre e da un trucco pesca su guance e labbra.

Un vestito rosso a sostegno

Alla festa pre-Grammy di Clive Davis, il 31 gennaio 2026 al Beverly Hilton, la top model tedesca indossava un abito rosso con scollo all'americana di Maria Lucia Hohan, con una profonda scollatura che arrivava fino all'ombelico. Il tessuto plissettato e microriflettente creava un'illusione ottica fluida, come se la gonna a vita bassa e il corpetto fossero fatti di frange liquide, con un profondo spacco sul fianco sinistro che rivelava sandali rossi.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

Un cappotto leggero e arioso per completare il look

Ha completato questo look monocromatico con un soffice cappotto rosso indossato fino ai gomiti, aggiungendo un tocco estroso alla sua silhouette strutturata. Posando accanto alla cantautrice, attrice e imprenditrice americana Demi Lovato, all'attrice e cantautrice americana Dove Cameron e alla modella canadese Winnie Harlow, Heidi Klum ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nell'indossare outfit spettacolari.

Questo cambiamento di acconciatura si discosta dalla frangia preferita dal marito Tom Kaulitz, come ha rivelato Heidi Klum nel 2021, quando si è tagliata i capelli "per compiacerlo". La star di "Project Runway" afferma così il suo desiderio di qualcosa di nuovo, poco prima dei Grammy (1° febbraio 2026).

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Questa modella britannica reinventa il corsetto con un approccio decisamente moderno
Article suivant
"Una regina": Jennifer Lopez fa scalpore con un abito "stravagante"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Una regina": Jennifer Lopez fa scalpore con un abito "stravagante"

Jennifer Lopez ha nuovamente infiammato i social media con un post che fa riferimento alla serie "Bridgerton". Su...

Questa modella britannica reinventa il corsetto con un approccio decisamente moderno

Alla première del nuovo adattamento cinematografico di "Cime Tempestose", Cara Delevingne ha fatto scalpore. La modella britannica ha...

Questa influencer francese ripropone un look iconico di una serie TV degli anni '90.

Una silhouette immediatamente riconoscibile, stampe audaci e un riferimento alla cultura pop immediatamente riconoscibile. Lena Mahfouf, meglio conosciuta...

A 49 anni, questa ex presentatrice televisiva rompe un tabù sull'età delle donne

Sempre radiosa, schietta e spontanea, Alessandra Sublet non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Avvicinandosi...

"Carisma incredibile": Nicole Kidman fa un'apparizione sorprendente in un abito arancione

L'attrice, produttrice e regista australiana-americana Nicole Kidman ha fatto di recente una grande apparizione a Parigi in occasione...

"Non le dona": Margot Robbie criticata per il suo outfit in pelle rossa

Sempre al centro dell'attenzione sul red carpet, Margot Robbie ha nuovamente suscitato polemiche con la sua ultima apparizione...

© 2025 The Body Optimist