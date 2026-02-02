A 52 anni, Heidi Klum ha debuttato con una sorprendente trasformazione dei capelli

La modella, personaggio televisivo e attrice tedesco-americana Heidi Klum continua a sfidare le convenzioni legate all'età e alla moda con una trasformazione che ha immediatamente catturato l'attenzione degli osservatori. Lungi dall'essere un semplice "ritocco di capelli", questo cambiamento segna una svolta nel suo stile distintivo: ha abbandonato la frangetta spettinata che era stata un punto fermo delle sue apparizioni per diversi mesi, a favore di un'acconciatura più fluida.

Un look luminoso e senza frangetta per uno stile rinnovato

Heidi Klum ha abbandonato la frangia spettinata, che portava dalla scorsa estate, in favore di lunghi capelli biondo miele pettinati all'indietro con strati che incorniciano il viso. Questo stile disinvolto mette in risalto i suoi lineamenti e gli orecchini scintillanti, completato da un trucco metallizzato color ruggine sulle palpebre e da un trucco pesca su guance e labbra.

Un vestito rosso a sostegno

Alla festa pre-Grammy di Clive Davis, il 31 gennaio 2026 al Beverly Hilton, la top model tedesca indossava un abito rosso con scollo all'americana di Maria Lucia Hohan, con una profonda scollatura che arrivava fino all'ombelico. Il tessuto plissettato e microriflettente creava un'illusione ottica fluida, come se la gonna a vita bassa e il corpetto fossero fatti di frange liquide, con un profondo spacco sul fianco sinistro che rivelava sandali rossi.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

Un cappotto leggero e arioso per completare il look

Ha completato questo look monocromatico con un soffice cappotto rosso indossato fino ai gomiti, aggiungendo un tocco estroso alla sua silhouette strutturata. Posando accanto alla cantautrice, attrice e imprenditrice americana Demi Lovato, all'attrice e cantautrice americana Dove Cameron e alla modella canadese Winnie Harlow, Heidi Klum ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nell'indossare outfit spettacolari.

Questo cambiamento di acconciatura si discosta dalla frangia preferita dal marito Tom Kaulitz, come ha rivelato Heidi Klum nel 2021, quando si è tagliata i capelli "per compiacerlo". La star di "Project Runway" afferma così il suo desiderio di qualcosa di nuovo, poco prima dei Grammy (1° febbraio 2026).