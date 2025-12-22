A 45 anni (e con tre figli), Gisele Bündchen ha fatto scalpore con un abito dorato

Gisele Bündchen ha recentemente attirato l'attenzione durante una cena di gala organizzata dal gioielliere brasiliano Vivara a San Paolo, sfoggiando un abito che fonde glamour e stile all'avanguardia. La top model brasiliana ha dimostrato ancora una volta la sua padronanza delle tendenze della moda.

Abito "futuristico" in maglia testurizzata

L'abito, un lungo abito aderente in maglia testurizzata nei caldi toni della terra, presentava un taglio verticale dal collo all'ombelico, rivelando elegantemente la sua pelle abbronzata. Questa moderna interpretazione del naked dress, di Schiaparelli A/I 25, aderiva al corpo di Gisele Bündchen come una seconda pelle, esaltata dai ricci hollywoodiani e da un trucco naturale e radioso.

Accessori minimalisti e pochette iconica

Décolleté dorate con cinturini delicati, gioielli sobri e una clutch strutturata Schiaparelli completavano il look, facendo risaltare i gioielli Vivara. Con i capelli sciolti su una spalla, Gisele Bündchen incarnava un glamour disinvolto, fondendo raffinatezza e sicurezza.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Gisele Bündchen (@gisele)

ritorno trionfale dopo il congedo di maternità

Madre di Benjamin (16) e Vivian (13), nati dal matrimonio con Tom Brady, e più recentemente di un bambino nato a febbraio dalla relazione con Joaquim Valente, Gisele Bündchen coltiva una deliberata discrezione riguardo alla sua vita privata. Fedele alla sua filosofia, la top model brasiliana condivide poco, preferendo tenere ciò che conta davvero lontano dai riflettori. "I momenti più belli si vivono, non si condividono", ha confidato in un'intervista, ribadendo il suo impegno per una vita semplice e radicata nel presente.

Dopo la nascita del suo secondo figlio, Gisele ha fatto un ritorno straordinario, mostrando una serenità e una forza che sembrano decuplicate. Più radiosa che mai, incarna una femminilità serena, dimostrando che è possibile coniugare maternità, benessere e rinascita personale. Il suo elegante ritorno è stato celebrato dai suoi fan, che la vedono come un esempio di donna libera, in armonia con le sue scelte e le sue priorità.

Con questa apparizione sorprendente, Gisele Bündchen ci ricorda che, al di là dell'età, dei ruoli e delle fasi della vita, lo stile è prima di tutto una questione di atteggiamento. Più che un semplice look, questo abito dorato è il manifesto di un'icona che continua a ispirare, naturalmente.