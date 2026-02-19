Search here...

"Ho smesso di guardarmi": la cantante racconta le sue insicurezze

Léa Michel
La cantautrice francese Clara Luciani parla apertamente dei problemi legati all'immagine corporea che l'hanno frenata per tre decenni. Ospite di recente del talk show francese Quotidien , ha rivelato come il suo ultimo tour sia stato liberatorio, permettendole finalmente di smettere di "ossessionarsi" e di esprimersi pienamente sul palco.

Un tour che cura le ferite

Con oltre un milione di album venduti e il suo terzo album, "Mon sang en pleine conquête" (Il mio sangue in piena conquista), Clara Luciani ha concluso trionfalmente il suo tour il 18 e 19 febbraio all'Accor Arena di Parigi. Eppure, dietro la sua presenza scenica sicura di sé, confessa di essere stata "molto in imbarazzo per il suo corpo" durante i suoi primi tour, sentendosi "imbarazzata dalle sue proporzioni". "È stato solo verso i trent'anni che mi sono finalmente sentita un po' meglio con me stessa", ha ammesso nel programma "Quotidien", condotto da Yann Barthès.

"Ho smesso di scusarmi per essere qui."

In questo tour, arrivò una svolta: "Non mi interessa, sono una cantante e sono qui per fare musica. Ho smesso di concentrarmi su me stessa, ho preso spazio". Il risultato? Un'esperienza "molto più piacevole, più potente, più d'impatto". Questa liberazione le permise di concentrarsi di nuovo su ciò che contava davvero, lontana dai giudizi sul suo aspetto che l'avevano perseguitata fin dall'infanzia: l'altezza di 11 anni (1,76 m) e i commenti sulla sua "mandibola troppo grande" all'inizio della sua carriera. Nel 2021, in Madame Figaro, Clara Luciani definiva la bellezza come "mille modi di essere se stessi, coltivando le proprie differenze", prediligendo "le fragili e incerte che non sono consapevoli del proprio fascino".

Queste rivelazioni, che coincidono con i suoi due concerti parigini, rivelano un'artista in pace con se stessa, che trasforma le sue vulnerabilità in punti di forza. Clara Luciani dimostra che la vera fiducia in se stessa spesso emerge dopo anni di lotte interiori, ispirando i suoi fan ad accettare i propri punti di forza unici.

Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
