A 37 anni, questa modella sudafricana mostra con orgoglio la sua figura.

Candice Swanepoel, modella sudafricana ed ex angelo di Victoria's Secret, ha recentemente condiviso un selfie su Instagram in cui mette in risalto con sicurezza la sua figura.

Un post informale che ha lasciato il segno.

Sul suo account Instagram @candiceswanepoel, Candice Swanepoel ha condiviso un momento semplice e spontaneo. Inginocchiata davanti a uno specchio, indossava un maglione rosa corto a maniche lunghe e una gonna grigia a pieghe fluida. L'outfit, morbido ed elegante al tempo stesso, esaltava naturalmente la sua figura. I capelli biondi le ricadevano liberamente sulle spalle e il trucco volutamente minimale lasciava trasparire la vera radiosità del suo viso.

Telefono in mano, cattura l'attimo in un interno luminoso, offrendo ai suoi follower un selfie spontaneo e radioso, lontano da eccessivi artificio. Pubblicato il 14 febbraio 2026, tra una serie di foto diverse, questo post mostra un'immagine di sicurezza e disinvoltura fisica. Intravediamo addominali tonici, ma soprattutto una donna che sembra a suo agio nella propria pelle. Oltre all'estetica, questo post illustra un messaggio più ampio: quello dell'accettazione di sé, del lavorare sul proprio corpo per amore piuttosto che per obbligo, e della celebrazione di una femminilità forte e assertiva.

Fedele alla sua routine sportiva

Candice Swanepoel incarna una visione moderna del benessere: esigente ma con i piedi per terra, disciplinata ma rispettosa del proprio corpo. Pilates, yoga, mobilità, allenamento della forza... si allena per circa un'ora al giorno con la sua coach di lunga data. Più che una semplice routine di fitness, è un vero e proprio rituale di radicamento che nutre corpo e mente.

Originaria del Sudafrica, predilige anche un approccio olistico: una dieta equilibrata e ricca di nutrienti, frullati ricchi di collagene, un'idratazione costante e, soprattutto, un ascolto attento delle esigenze del proprio corpo. Questo post fa parte di una serie di condivisioni che si allontanano da servizi fotografici eccessivamente in posa e filtri irrealistici. Qui scopriamo una donna nel suo vero io. Non si tratta di confrontarsi con gli altri o di perseguire un ideale esterno, ma di procedere al proprio ritmo, in base alla propria storia, al proprio metabolismo e alle proprie priorità.

Reazioni entusiastiche e l'eredità della moda

Le reazioni sono state immediate: "figura incredibile", "radiosa". Modella iconica, diventata famosa nel 2007, Candice Swanepoel si è affermata come figura di spicco della moda internazionale. La sua immagine unisce freschezza, naturalezza e potenza atletica, un mix che è diventato il suo tratto distintivo. Musa ricercata per le principali case di moda, presenza fissa in campagne prestigiose e sulle passerelle di Victoria's Secret, incarna la femminilità moderna: forte, sicura di sé e assertiva. Oltre i riflettori, la sua carriera è una testimonianza di perseveranza e autenticità.

Con questo selfie spontaneo, Candice Swanepoel conferma il suo status di vera icona della moda. Lontana da artificio e sofisticate messe in scena, affascina con un'eleganza naturale e una sicurezza di sé che trascendono le tendenze passeggere. Scegliendo la semplicità, ci ricorda che lo stile non risiede solo negli abiti indossati, ma anche nell'atteggiamento con cui vengono indossati. Una lezione di moda, certamente, ma soprattutto una lezione di sicurezza e libertà.