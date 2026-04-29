Simone Ashley, nel suo costume da bagno, suscita scalpore sulla sabbia.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

L'attrice britannica di origini indiane Simone Ashley ha scambiato i corridoi dell'alta società di "Bridgerton" con una spiaggia assolata. È stata recentemente fotografata per una campagna estiva e le immagini sono rapidamente circolate online.

Una campagna estiva molto attesa

Il sito web di gossip Just Jared ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale diverse foto di Simone Ashley in posa sulla spiaggia per la nuova capsule collection estiva di Burberry. Le immagini luminose, scattate all'aperto in un ambiente marino, hanno immediatamente catturato l'attenzione dei follower di Instagram e della stampa di moda.

Nelle foto, Simone Ashley è ritratta sdraiata a pancia in giù sulla sabbia, con i capelli neri acconciati in un "effetto bagnato" (un'acconciatura che dà l'impressione di essere appena uscita dall'acqua). Una posa "rilassata" che rende le immagini ancora più suggestive.

Un look metallico impreziosito da un'iconica fantasia a quadri.

Per questo servizio fotografico, Simone Ashley indossa diversi outfit da spiaggia Burberry, alternando modelli a due pezzi e interi. Tra questi, un completo in Metallic Cocoa, un color caramello dorato con riflessi metallici. Il top, con scollo quadrato, è rifinito con un motivo a quadri sui bordi e sulle spalline. Lo slip presenta lo stesso motivo sull'orlo. Un completo che fonde alla perfezione sportività ed eleganza.

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Simone Ashley, figura essenziale nel mondo della moda

Tra la serie "Bridgerton", le sue apparizioni in passerella e le collaborazioni con le principali case di moda, Simone Ashley si è affermata nel 2026 come una delle attrici britanniche più richieste nel mondo della moda. La sua capacità di incarnare mondi diversi – dall'aristocrazia inglese alle spiagge assolate – la rende una musa particolarmente versatile e desiderabile.

Sabbia, sole e una fantasia a quadri: Simone Ashley ha trasformato questo servizio fotografico in spiaggia in un vero e proprio momento di moda. Un'immagine che conferma perché è così richiesta ben oltre il set cinematografico.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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