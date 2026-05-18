Al Festival di Cannes, la modella Cara Delevingne ha fatto scalpore con un look "gotico".

Léa Michel
@caradelevingne / Instagram

Il 15 maggio 2026, sul red carpet del Festival di Cannes, si è assistito a una delle apparizioni più memorabili dell'anno in fatto di moda. Nota per il suo impeccabile senso dello stile, la modella e attrice britannica Cara Delevingne ha sfoggiato un'estetica curata nei minimi dettagli, dall'abito all'acconciatura. Ogni elemento, dalle balze scolpite ai gioielli scintillanti, contribuiva a una visione artistica coerente, quasi cinematografica.

Una silhouette nera completamente scolpita

Protagonista indiscusso della sua apparizione sul red carpet del Festival di Cannes, il lungo abito nero incarnava alla perfezione l'idea di un'eleganza oscura e teatrale. Della collezione Autunno/Inverno 2026, si distingueva per le balze tridimensionali che ondeggiavano lungo il tessuto, come un'onda congelata a mezz'aria. Lungi dall'essere un semplice drappeggio, questa costruzione architettonica conferiva al capo una dimensione quasi scultorea, trasformando la silhouette di Cara Delevingne in un'opera d'arte vivente che si metamorfosava a ogni passo. Il drappeggio, sapientemente realizzato, ne esaltava i movimenti senza mai limitarli.

Schiena scoperta e aperture

Uno degli elementi più sorprendenti dell'abito era la schiena completamente scoperta. Sul davanti, un'apertura a forma di goccia si estendeva generosamente lungo il busto di Cara Delevingne fino alle costole. Questa apertura, calibrata con precisione, contrastava con pannelli trasparenti di tulle leggero, giocando sull'interazione tra opacità, movimento e delicatezza.

Il risultato: una presentazione in cui l'architettura del capo ha avuto la precedenza sull'ovvio, e in cui l'audacia era evidente nella precisione di ogni linea. Uno scollo all'americana completava l'ensemble, bilanciando la verticalità della silhouette di Cara Delevingne.

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Una bellezza volutamente "vampiresca".

Per completare questo abito straordinario, Cara Delevingne ha optato per un beauty look audace. I suoi capelli castani erano raccolti in un'elegante acconciatura che incorniciava il viso. Le labbra erano dipinte di un rosso intenso e profondo, mentre una sottile linea di eyeliner nero definiva gli occhi, conferendo loro un'intensità quasi teatrale. Un look che evocava volutamente il mondo delle eroine del film noir e del romanticismo oscuro.

I gioielli come tocco di brillantezza

Sebbene la palette cromatica generale rimanesse decisamente scura, sono stati gli accessori a donare un tocco di luminosità all'outfit di Cara Delevingne. Ha completato il look con un paio di lunghi orecchini impreziositi da diamanti scintillanti, i cui riflessi catturavano i flash dei fotografi con sobria eleganza. Questo scintillante contrasto bilanciava la sobrietà del nero e aggiungeva un tocco di lusso all'insieme, senza mai oscurare il design audace dell'abito.

Con questa apparizione a Cannes, Cara Delevingne è diventata una delle figure più riconoscibili del festival. Grazie alla coerenza delle sue scelte e alla raffinatezza della loro realizzazione, dimostra che una forte visione estetica, quando pienamente concretizzata, vale più di mille effetti spettacolari.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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