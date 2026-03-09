Ester Expósito scatena le reazioni online con un abito ricamato con centinaia di pennelli.

Léa Michel
@ester_exposito/Instagram

In occasione della prestigiosa Grand Dinner al Louvre, l'attrice e modella spagnola Ester Expósito ha incantato tutti sfilando sul red carpet con una creazione davvero "sorprendente": un abito in tulle ricamato con centinaia di pennelli. Concepito come una vera e propria opera d'arte, questo modello fa parte di una serie di cinque abiti couture ispirati al Museo del Louvre, che fondono audacia, eleganza e un omaggio alla creazione artistica in tutte le sue forme.

Un omaggio all'arte e alla moda

Questo abito, chiamato "Abito in rete ricamata con pennelli", simboleggia l'intersezione tra moda e belle arti. Ogni pennello cucito a mano evoca l'opera degli artisti celebrati dal Louvre, trasformando l'abito in una metafora vivente della creatività. La combinazione del tulle e della texture dei pennelli crea un effetto visivo sorprendente, a metà tra un dipinto e una scultura tessile.

Gli utenti di Internet ne sono rimasti conquistati.

In poco tempo, le immagini di Ester Expósito hanno infiammato i social media, in particolare su Instagram, dove l'attrice ha condiviso diverse foto del suo look. Gli utenti di Internet hanno elogiato l'audacia e la raffinatezza dell'outfit, definendolo "un'opera d'arte a sé stante". Tra ammirazione, curiosità e ispirazione, l'abito ha scatenato un vero e proprio entusiasmo, confermando ulteriormente lo status di icona fashion della giovane attrice.

Scegliendo un abito ricamato con pennelli per la Grande Cena al Louvre, Ester Expósito ha trasformato il suo outfit in un vibrante omaggio alla creazione artistica. Più che un semplice capo d'abbigliamento, ha lanciato un messaggio: quello di una generazione che fonde arte, modernità e audacia sui più grandi palcoscenici culturali del mondo.

