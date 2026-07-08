A 37 anni, la modella Candice Swanepoel incarna alla perfezione la tendenza del "lusso casual".

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

La modella sudafricana Candice Swanepoel ha condiviso su Instagram un look estivo che abbraccia una delle tendenze più in voga del momento: il "lusso casual". Con un completo color avorio dalla testa ai piedi, comodo e sofisticato allo stesso tempo, ha conquistato i suoi follower.

Un look total avorio

Per questo post, Candice Swanepoel ha optato per un completo monocromatico in una delicata tonalità avorio nella terza foto. Indossava una minigonna a coste abbinata a un top morbido dello stesso colore. Sopra, ha indossato un lungo cardigan in cashmere color crema, che ha aggiunto un tocco accogliente e avvolgente alla silhouette. Una combinazione di colori bianco sporco sottilmente elegante e perfettamente realizzata.

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La tendenza del "lusso casual"

Questo look illustra alla perfezione la tendenza in continua crescita del "lusso casual", o "athleisure". Il concetto? Elevare capi comodi, mutuati dal mondo dello sportswear e del relax, al rango di veri e propri outfit alla moda. Tessuti morbidi, tagli fluidi e tonalità neutre si combinano per un risultato al contempo accogliente e sofisticato. Optando per una palette avorio e materiali pregiati come il cashmere, Candice Swanepoel ha creato una versione particolarmente chic di questa tendenza, trovando il perfetto equilibrio tra comfort e raffinatezza.

I fan hanno conquistato

Come prevedibile, questo post ha scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. Nei commenti, gli utenti di internet hanno inondato Candice Swanepoel di complimenti. "Semplicemente irresistibile", "Quando si parla di bellezza, sei la prima persona che viene in mente" sono solo alcuni dei tanti messaggi di ammirazione. Tutte queste reazioni confermano la popolarità duratura di Candice Swanepoel, che vanta milioni di follower.

Con questo look total avorio, Candice Swanepoel dimostra che eleganza e comfort possono andare di pari passo. Elevando il trend del "lusso casual", crea un aspetto al contempo accogliente e raffinato. Non sorprende che questo look conquisterà i suoi fan, sempre desiderosi di ammirare le sue nuove tendenze.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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