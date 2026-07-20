A 61 anni, la modella Paulina Porizkova condivide un'anteprima del suo matrimonio.

La modella e attrice ceco-svedese-americana Paulina Porizkova ha condiviso alcuni scorci del suo matrimonio con lo sceneggiatore comico Jeff Greenstein, celebrato sulle rive di un lago in Italia. Tra la cornice idilliaca e il suo abito ispirato all'acqua, Paulina Porizkova ha regalato ai suoi follower un momento elegante e commovente.

Un abito plissettato ispirato all'acqua

Per questo giorno davvero speciale, Paulina Porizkova ha scelto un abito degno dell'occasione. Il modello interamente plissettato trae ispirazione dall'acqua, richiamando la cornice lacustre della cerimonia. Una creazione di fluidità e movimento, le cui pieghe evocano le increspature dell'acqua. Una scelta al contempo poetica e raffinata, in perfetta armonia con lo scenario naturale di questo matrimonio italiano.

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Un ambiente idilliaco in Italia

La coppia si è scambiata le promesse nuziali in una cornice davvero idilliaca. Il matrimonio si è svolto sulle rive di un lago in Italia, uno scenario romantico e tranquillo, perfetto per celebrare l'amore. Tra paesaggi spettacolari e un'atmosfera rilassata, questa location ha offerto la cornice ideale per questo evento intimo. Questa scelta riflette il desiderio della coppia di vivere questo momento in un ambiente al tempo stesso bello e rigenerante.

Un nuovo capitolo a 61 anni

Dietro questo matrimonio si cela una bellissima storia. Paulina Porizkova e Jeff Greenstein si sono conosciuti all'inizio del 2023. Questo matrimonio segna un nuovo capitolo per Paulina Porizkova. Nota da tempo per la sua carriera, ma anche per la sua schiettezza sull'invecchiamento e l'accettazione di sé, incarna una certa idea di realizzazione personale a qualsiasi età. Condividendo questo momento, dimostra, ancora una volta, che non è mai troppo tardi per vivere una nuova felicità.

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Tra il suo abito ispirato all'acqua, l'ambientazione idilliaca e la toccante storia d'amore, Paulina Porizkova dimostra che la felicità si può trovare a qualsiasi età. Non sorprende che questo conquisterà sicuramente i suoi fan.