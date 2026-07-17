"Invecchiare è una cosa positiva": l'attrice Olivia Wilde celebra i benefici dell'età

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

Contrariamente alla pressione di mantenere l'eterna giovinezza, Olivia Wilde accoglie con gioia lo scorrere del tempo. In un'intervista a Rolling Stone , l'attrice, produttrice, regista e sceneggiatrice irlandese-americana ha parlato delle gioie dell'invecchiamento e dei benefici inaspettati che l'esperienza le porta. Una prospettiva rinfrescante, che si discosta dalla narrazione convenzionale.

"Con l'età accade qualcosa di meraviglioso."

Interrogata sul suo rapporto con il tempo, l'attrice non ha nascosto il suo entusiasmo. "Credo davvero che con l'età accada qualcosa di meraviglioso", ha confidato. Lungi dal percepire gli anni come una perdita, li vede invece come un guadagno: una prospettiva più serena sulla sua professione e sulla vita. Una convinzione che esprime senza mezzi termini, in un'epoca in cui molti preferiscono evitare l'argomento.

L'esperienza come fonte di serenità

Ciò che è cambiato, secondo lei, è soprattutto l'ansia che accompagnava i suoi inizi. "Faccio questo lavoro da vent'anni. Provo una genuina curiosità per le cose, senza l'angoscia opprimente di dover 'avere successo'", spiega Olivia Wilde. Una frase che riassume perfettamente il suo stato d'animo: l'esperienza le ha dato la libertà di esplorare, senza la costante pressione di dover dimostrare il proprio valore. Un lusso che solo il tempo può offrire.

Un messaggio controcorrente

In un settore spesso ossessionato dalla giovinezza, e particolarmente esigente nei confronti delle donne, questo messaggio spicca. Celebrando i vantaggi dell'età, Olivia Wilde offre un prezioso modello alternativo, valorizzando l'esperienza, la curiosità e la sicurezza acquisite nel tempo. Questo messaggio risuona ben oltre il mondo del cinema, in un momento in cui molte donne subiscono pressioni per "invecchiare bene".

Un artista dai molti talenti

Questo passo indietro è dovuto anche alla ricca e variegata carriera dell'attrice. Dopo aver debuttato sul grande schermo circa vent'anni fa, Olivia Wilde è passata dietro la macchina da presa, affermandosi come regista. Questa doppia carriera testimonia la sua capacità di reinventarsi e, senza dubbio, la curiosità di cui parla con tanto entusiasmo.

Celebrando la gioia dell'invecchiamento, Olivia Wilde trasmette un messaggio luminoso e liberatorio. Secondo lei, gli anni non portano via nulla: al contrario, donano serenità, curiosità e libertà. È un invito a vedere il trascorrere del tempo non come una minaccia, ma come un vero tesoro.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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