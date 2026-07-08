Sofia Vergara mostra il suo sostegno al suo paese con un selfie che scatena reazioni

Per celebrare i Mondiali di calcio FIFA 2026™, l'attrice, modella, produttrice e presentatrice televisiva colombiano-americana Sofia Vergara ha pubblicato un selfie su Instagram, sfoggiando i colori del suo Paese e indossando la maglia della nazionale colombiana. Il post è stato ben accolto dai suoi follower, anche se alcuni hanno ritenuto che avrebbe dovuto tifare per gli Stati Uniti.

Un selfie nei colori della Colombia

In questa foto soleggiata, scattata in un giardino fiorito, Sofia Vergara posa con un ampio sorriso, indossando la maglia gialla della Colombia. Arricchita da tocchi di blu e rosso, i colori della bandiera nazionale, la divisa trasmetteva orgoglio e gioia. Quanto al suo look, sfoggiava un trucco naturale e luminoso e i suoi lunghi capelli castani sciolti al vento. Un aspetto semplice e radioso, perfettamente in sintonia con l'atmosfera estiva della competizione.

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Un fiero colombiano

Questa scelta non sorprende nessuno che conosca Sofia Vergara. Nata a Barranquilla, in Colombia, l'attrice non ha mai nascosto il suo profondo legame con il suo paese d'origine. Nel corso della sua carriera, ha celebrato le sue radici e rappresentato con orgoglio la Colombia, diventando una delle figure colombiane più riconoscibili al mondo. Sostenere la squadra del suo paese in un evento del genere è stata quindi una scelta naturale.

Reazioni miste

Nei commenti, i suoi follower l'hanno sommersa di complimenti, elogiando il suo stile e il suo innegabile orgoglio. Alcuni utenti di internet, tuttavia, hanno fatto notare che l'attrice, che vive negli Stati Uniti da anni, "avrebbe potuto tifare per il suo paese d'adozione". Questo ha scatenato un piccolo dibattito sul suo duplice background culturale, che molti hanno trovato toccante. Dopotutto, non c'è niente di male nell'amare entrambi i paesi. E soprattutto, Sofia Vergara rimane libera di condividere ciò che vuole sui suoi social media: non ha bisogno dell'approvazione degli utenti di internet per esistere, esprimere le sue scelte o tifare per la squadra che le sta a cuore.

Con questo selfie nei colori della Colombia, Sofia Vergara ha mostrato il suo orgoglio con naturalezza e buon umore. Tra il sostegno al suo paese d'origine e un cenno alla sua doppia cultura, ha conquistato ancora una volta tutti – o quasi tutti.