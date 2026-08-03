Dopo aver ricevuto critiche sul suo aspetto, questa modella parla apertamente del suo corpo dopo il parto.

Léa Michel
Illustration : Yuliya Yankovskaya / Design by Magnific

Dieci mesi dopo la nascita del suo quarto figlio, la modella e influencer sudafricana-tedesca Nara Smith ha riflettuto su un evento inaspettato. Nell'ottobre del 2025, ha pubblicato una foto di sé poco dopo il parto. La reazione è stata immediata e diffusa: alcuni l'hanno vista come un ideale irraggiungibile, destinato ad alimentare confronti tra le neomamme.

Ciò che la foto non mostrava

Ospite del podcast "Call her Daddy" il 29 luglio 2026, Nara Smith ha offerto una prospettiva diversa sulla foto. Ha raccontato di aver "pianto quella stessa mattina", di "non entrare più in nessuno dei suoi soliti pantaloni" e di "essere sopra il suo peso di riferimento". Sebbene la foto la ritragga conforme agli standard di bellezza dominanti – figura snella, trucco, abbigliamento casual elegante – e quindi non rifletta la realtà ben più variegata dei corpi nel periodo post-parto, questa foto – secondo lei – non rappresentava appieno la sua esperienza in quel momento.

Un dettaglio che cambia le carte in tavola: la foto non rifletteva il suo stato reale, ma un momento congelato, poi interpretato come una performance, con il rischio di alimentare aspettative lontane dall'esperienza di molte giovani madri.

Una pubblicazione concepita come un collegamento, non come una dimostrazione

La modella e influencer Nara Smith spiega che la sua intenzione era quella di rivolgersi alle madri che non si riconoscevano più dopo il parto. Nella didascalia che pubblicò all'epoca, descrisse "un corpo che si trasforma e si allunga" e disse di aver "cercato a lungo di riportarlo all'aspetto pre-gravidanza prima di rinunciare a quell'obiettivo". Ora afferma di essere orgogliosa di ciò che il suo corpo ha realizzato.

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Un appello a smettere di fare paragoni

Questo è il punto centrale della sua argomentazione. Nara Smith sottolinea che il recupero post-parto varia considerevolmente da persona a persona: alcune donne "recuperano la loro forma fisica", altre no; alcune sviluppano smagliature, altre no. Sostiene che le donne debbano sostenersi a vicenda durante questo periodo, indipendentemente dalla loro situazione, e sottolinea la necessità di autocompassione dopo un evento così trasformativo.

Un periodo segnato da altre prove

Nella stessa intervista, Nara Smith parla dell'ansia post-parto che ha provato dopo una precedente nascita e della diagnosi di cancro di una delle sue figlie. Spiega di aver scelto di condividere questa esperienza nella speranza che altre famiglie si sentissero meno sole, e annuncia che la bambina è in remissione dopo aver completato le cure.

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Questo racconto mette in luce una tensione intrinseca ai social media: un'immagine pubblicata per creare un legame può essere percepita come uno standard a cui aspirare. Descrivendo nel dettaglio ciò che l'inquadratura non mostra, Nara Smith ci ricorda che una foto del periodo post-parto non rivela nulla dell'esperienza vissuta che l'accompagna.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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