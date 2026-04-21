Anne Hathaway fa scalpore con un voluminoso abito rosso

Vent'anni dopo aver interpretato Andy Sachs ne "Il diavolo veste Prada", l'attrice americana Anne Hathaway continua a brillare per il suo senso dello stile. Alla prima mondiale dell'attesissimo sequel, ha dominato il red carpet.

Una novità mondiale sotto l'egida della moda

La prima mondiale di "Il diavolo veste Prada 2" si è svolta a New York, di fronte al Lincoln Center, riunendo l'intero cast originale: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. L'evento ha pienamente soddisfatto le aspettative in termini di moda, con creazioni di Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli e molti altri.

Il cast aveva deciso che gli abiti indossati alla prima sarebbero stati donati al Comitato per la protezione dei giornalisti il giorno successivo: un gesto simbolico che ha aggiunto un ulteriore significato a questa serata già molto attesa.

Un abito Louis Vuitton rosso, realizzato su misura e dalla forma scultorea.

Curata dalla stylist Erin Walsh, Anne Hathaway ha optato per un abito su misura in raso rosso firmato Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton, impreziosito da corna appuntite alle estremità della scollatura. Il corpetto strutturato, pulito e preciso lasciava ampio spazio all'ampia gonna, i cui coni plissettati e rialzati conferivano alla silhouette un aspetto architettonico e grafico, ben lontano dal tradizionale abito da ballo.

Anne Hathaway ha completato l'ensemble con sandali con tacco aperti in punta abbinati, orecchini pendenti, un anello con rubino e un bracciale di diamanti. Un trucco rosato e un'acconciatura morbida hanno rifinito un look in cui tutto, dalla testa ai piedi, era in perfetta armonia con una palette di colori decisa.

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La prospettiva della stampa di moda

Tra gli osservatori, la reazione è stata unanime: "Questa è l'Anne che conosciamo e amiamo: classica ma moderna, romantica ma resa più raffinata da un tocco architettonico che ne stempera la dolcezza. E il rosso è sempre stato il suo colore: l'impatto è stato immediato". Con il suo corpetto a corsetto e l'ampia gonna, il look rendeva omaggio all'alta moda classica, abbracciando al contempo un'audacia decisamente contemporanea.

Con una delle apparizioni più memorabili della serata, Anne Hathaway ha ricordato a tutti di non essere solo un'attrice iconica, ma anche una vera icona di stile. Una cosa è certa: vent'anni dopo "Il diavolo veste Prada", continua a dettare le tendenze e a fare del red carpet il suo terreno di gioco.