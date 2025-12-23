Search here...

"Iconica": Dua Lipa in spiaggia fa scalpore sui social media

Fabienne Ba.
@dualipa/Instagram

Dua Lipa si sta godendo una pausa di felicità dopo il suo tour mondiale, condividendo foto in bagno che stanno infiammando i social media. Il suo sorriso radioso sta incantando milioni di follower che desiderano un'estate senza fine.

Vacanza da sogno dopo il tour

La cantautrice, attrice e modella anglo-albanese-kosovara, reduce dal suo tour di 92 concerti "Radical Optimism" conclusosi a Città del Messico, posa su una spiaggia idilliaca insieme a Callum Turner. Queste immagini hanno già raccolto 2,8 milioni di "Mi piace" e migliaia di reazioni entusiastiche.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)

Radiosa sotto i riflettori

In due brani, Dua trasuda un'aria sicura e decisa, che riflette la sua energia e disciplina. Il suo aspetto scatena un'ondata di entusiasmo: "Così sbalorditiva", "Iconica", "Regina assoluta". Oltre alla musica, sono soprattutto il suo carisma naturale e la sua presenza magnetica ad affascinare e ispirare.

Reazioni infuocate su Instagram

Internet impazzisce per questa "dolce vita": "Wow, surclassi il paesaggio", "Una bomba", "Questa coppia incarna la bellezza". Questi post ci ricordano il suo status di regina dei post su Instagram, che unisce viaggi, fitness e autenticità disinibita.

Tra un intermezzo solare e un controllo perfetto della sua immagine, Dua Lipa dimostra ancora una volta di saper affascinare il pubblico ben oltre il palco. Questi momenti di vacanza, glamour e spontanei al tempo stesso, rafforzano la sua aura di icona moderna: un'artista affermata, libera e stimolante che trasforma ogni apparizione in un evento e fa sognare i suoi fan, anche con i piedi nella sabbia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
A 60 anni, Elizabeth Hurley appare radiosa in un elegante abito rosa
Article suivant
Criticata per il suo fisico, Kate Winslet rivela le frasi che l'hanno segnata per tutta la vita

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sbiancandosi le sopracciglia, la figlia maggiore di Kim Kardashian scatena il dibattito

A soli 12 anni, North West, la figlia maggiore di Kim Kardashian e Kanye West, ha nuovamente infiammato...

Criticata per il suo fisico, Kate Winslet rivela le frasi che l'hanno segnata per tutta la vita

L'icona del cinema internazionale Kate Winslet ha recentemente parlato apertamente dei dolorosi ricordi di quando veniva presa in...

A 60 anni, Elizabeth Hurley appare radiosa in un elegante abito rosa

Icona di stile da oltre trent'anni, Elizabeth Hurley dimostra ancora una volta che eleganza e glamour non hanno...

Questa calciatrice elettrizza le partite con le sue esultanze iconiche.

Lo'eau LaBonta non è solo una formidabile centrocampista dei Kansas City Current nella National Women's Soccer League (NWSL):...

A 45 anni (e con tre figli), Gisele Bündchen ha fatto scalpore con un abito dorato

Gisele Bündchen ha recentemente attirato l'attenzione durante una cena di gala organizzata dal gioielliere brasiliano Vivara a San...

Per festeggiare il suo 53° compleanno, Alyssa Milano si presenta senza trucco

Nota per il suo indimenticabile ruolo di Phoebe Halliwell nella serie "Streghe", Alyssa Milano ha festeggiato il suo...

© 2025 The Body Optimist