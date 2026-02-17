Con un abito in pizzo, Sofía Vergara conferma il suo stile distintivo

L'attrice, modella, produttrice e conduttrice televisiva colombiana-americana Sofía Vergara ha festeggiato San Valentino con un abito in pizzo nero, fedele al suo stile distintivo. Questo abito con corsetto scollato conferma la sua passione per i look in pizzo traforato, che indossa regolarmente per eventi e uscite.

Un outfit audace per San Valentino

Per l'occasione, l'attrice di "Modern Family" ha scelto un abito in pizzo nero, impreziosito da un corsetto delicatamente traforato che ne esaltava la figura. Un drappeggio asimmetrico e opaco le avvolgeva i fianchi, aggiungendo un tocco di raffinatezza al look generale. Ha completato l'outfit con calze velate e ha optato per una pettinatura liscia in una nuova tonalità cioccolato al latte, che esaltava il suo incarnato radioso. L'attrice ha condiviso queste foto su Instagram, immortalando il momento di una divertente serata con gli amici.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Vergara (@sofiavergara)

Il suo amore per il pizzo del corsetto

Questa scelta fa parte di una tradizione consolidata. Sofía Vergara ha fatto numerose apparizioni con corsetti in pizzo, reinterpretando questo classico con coerente audacia: nero diafano in una recente uscita, bianco abbagliante al Gran Premio di Monaco, marrone cioccolato abbinato ai jeans, o persino nero senza spalline con una gonna a pieghe. In passato ha persino sperimentato con una versione in lattice. Con questo abito di San Valentino, eleva semplicemente questo materiale ricorrente a un nuovo livello di raffinatezza, fondendo senza sforzo sensualità ed eleganza.

Uno stile personale coerente

Attraverso le sue scelte sartoriali, Sofía Vergara crea un'estetica immediatamente riconoscibile, combinando sapientemente pizzi e corsetti per creare silhouette strutturate e sensuali al tempo stesso. Questa recente pubblicazione mette in luce la sua inconfondibile identità di moda, basata su delicati capi traforati indossati con sicurezza ed eleganza per le occasioni festive.

Indossando un abito in pizzo per San Valentino, Sofía Vergara riafferma il suo impegno per lo stile corsetto trasparente che la contraddistingue da anni. Lungi dall'essere una sorpresa, questo outfit dimostra una coerenza sartoriale che fonde la tradizione personale con le occasioni speciali.