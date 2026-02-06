La routine di bellezza pre-palestra di Jennifer Lopez scatena le reazioni

Su Instagram, Jennifer Lopez condivide costantemente momenti della sua vita quotidiana, dal benessere alla bellezza, fino alla promozione del suo brand. Questa volta, la star americana ha scatenato un vero dibattito pubblicando un video di se stessa mentre si prepara per andare... in palestra. Trucco completo, numerosi prodotti per la cura della pelle, sieri e fard: un rituale che alcuni internauti hanno ritenuto "totalmente inutile per un allenamento", mentre altri ne hanno elogiato "la professionalità e la radiosità".

Un tutorial sul trucco

Nel suo video, JLo indossa i suoi abiti da allenamento prima di applicare diversi prodotti della sua linea di bellezza. Inizia con un siero per il collo, poi un siero illuminante, prima di passare a fondotinta, terra abbronzante, un tocco di blush in crema, mascara e balsamo per le labbra. L'attrice, cantante, produttrice, ballerina e imprenditrice americana descrive ogni passaggio della sua routine, evidenziando come i suoi prodotti contribuiscano al suo incarnato radioso e alla sua sicurezza. In conclusione, dichiara di sentirsi "pronta per la giornata" e "a suo agio nella propria pelle".

Gli internauti divisi tra ammirazione e fastidio

Mentre molti fan ne hanno elogiato "l'aspetto e l'energia", alcuni internauti si sono affrettati a ridicolizzare il video. Diversi commenti hanno evidenziato la natura "eccessiva" della sua preparazione: "Tutto questo solo per andare in palestra?" , ha scritto un utente.

Altre voci si sono levate in difesa della cantante, sostenendo che stesse semplicemente promuovendo i suoi prodotti e che non ci fosse niente di male nel sentirsi belle mentre si trucca, anche per allenarsi. "Lasciatela vivere! Se questo la motiva ad andare in palestra, tanto meglio", ha sostenuto un fan.

Il parere degli esperti

Dermatologi ed estetisti concordano generalmente sul fatto che truccarsi per fare sport non sia l'ideale per la pelle. Tra sudorazione, contatto con il terreno e l'attrezzatura sportiva, il trucco, soprattutto il fondotinta, può soffocare la pelle, ostruire i pori e favorire la comparsa di sfoghi cutanei. Per non parlare del rischio di macchie su vestiti o attrezzi. Tuttavia, sebbene il trucco possa essere un modo per sentirsi bene e sicuri di sé, ognuno è libero di fare ciò che più gli aggrada: la cosa più importante è sentirsi a proprio agio nella propria pelle, con o senza trucco.

Tra critiche divertite e commenti ammirati, l'ultimo video di Jennifer Lopez illustra le percezioni contrastanti che gli utenti di internet hanno di influencer e celebrità. Mentre alcuni lo vedono come "un superficiale culto dell'apparenza", altri elogiano "una donna che abbraccia pienamente la sua immagine e il suo successo". Una cosa è certa: JLo continua a fare notizia – e a generare entusiasmo – che indossi o meno il trucco.