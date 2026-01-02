Search here...

Celine Dion rompe il silenzio con un commovente messaggio di Capodanno

Il 31 dicembre 2025, Celine Dion ha rotto un lungo silenzio sui social media con un emozionante video per dare il benvenuto al 2026. Vestita con un cappotto bianco e un top scintillante di paillettes, la cantante appare radiosa e invia i suoi auguri in inglese, sottotitolati in francese.

Un messaggio universale di salute e pace

"Che quest'anno vi porti salute, felicità e pace nei vostri cuori", ha detto con emozione. Ha poi continuato con dolcezza: "Spero che troviate piacere nelle piccole cose, forza nei momenti difficili e gioia nei ricordi con i vostri cari".

Un legame ininterrotto con i suoi fan

Commossa dai numerosi messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi mesi, Céline Dion non ha dimenticato i suoi fan: "Grazie per avermi tenuta nei vostri cuori, voi siete sempre nel mio". Conclude il suo messaggio con tenerezza: "Dalla mia famiglia alla vostra, vi auguro un felice anno nuovo. Baci grandi!"

Tra umorismo e momenti memorabili

Pochi giorni prima, l'artista aveva sorpreso i suoi follower travestendosi da Grinch per il Natale 2025, eseguendo "All By Myself" con autoironia. La sua ultima apparizione pubblica è stata all'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha emozionato gli spettatori con una versione di "Hymne à l'amour" (Inno all'Amore). Nonostante la pausa artistica, iniziata nel 2022 a causa della rigidità, Céline Dion mantiene così un legame con i suoi fan.

Un'ondata di sostegno e ammirazione

Il video ha rapidamente generato milioni di visualizzazioni e reazioni. I fan hanno elogiato la sua forza: "Regina! Il tuo coraggio ci ispira". Anche le celebrità le hanno espresso il loro affetto. Per molti, Céline incarna un simbolo di speranza per le persone che convivono con malattie croniche.

Un anno dedicato all'amore

Madre di René-Charles (24) e dei gemelli Eddy e Nelson (15), Céline parla della sua famiglia come della sua fonte di luce. Sebbene non sia stato ancora annunciato un ritorno sulle scene, il suo messaggio irradia serenità e ottimismo, suggerendo un anno sereno, incentrato su ciò che conta davvero.

Con questo messaggio, Céline Dion ci ricorda che, anche nei momenti difficili, la gentilezza e la condivisione rimangono essenziali. Senza promesse o annunci spettacolari, offre ai suoi fan ciò che ha di più caro: la sua voce, la sua sensibilità e un messaggio di speranza universale.

