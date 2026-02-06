A 76 anni, questo modello iconico torna di moda.

La modella, attrice e cantante britannica Twiggy torna sotto i riflettori come volto della campagna Primavera/Estate 2026 di Burberry. La sua presenza simboleggia sia un omaggio alla tradizione della moda sia una celebrazione della sua influenza duratura.

Un'icona degli anni Sessanta reinterpretata da Burberry

Twiggy, figura iconica degli anni '60, incarna ancora una volta lo spirito della moda per la casa di moda britannica Burberry nella sua collezione Primavera/Estate 2026. La campagna, diretta dal direttore creativo Daniel Lee, vede la top model britannica affiancata da un cast contemporaneo, sottolineando la forza senza tempo del suo stile e la sua capacità di trascendere le generazioni.

Un simbolo di eleganza senza tempo

Più che una semplice presenza, la scelta di Twiggy come volto della campagna sottolinea il desiderio del brand di promuovere un'estetica che trascende l'età. Attraverso capi che fondono tradizione e modernità, Burberry associa la propria identità a quella di una donna la cui silhouette e il cui atteggiamento hanno lasciato il segno nella storia della moda.

Un'eredità che continua a influenzare

Dalla sua fulminea ascesa negli anni '60, la carriera di Twiggy si è estesa ben oltre le passerelle, includendo incursioni nel cinema, nella musica e in televisione. Sebbene le sue apparizioni nelle campagne pubblicitarie siano diventate meno frequenti nel corso dei decenni, ognuna di esse rimane un evento significativo nel mondo della moda.

Scegliendo Twiggy come testimonial della sua campagna Primavera/Estate 2026, Burberry rende omaggio a una pioniera che continua a ispirare stilisti e appassionati di moda. Twiggy dimostra che influenza e carisma non svaniscono con il tempo; si reinventano, rendendola una figura di spicco nel panorama creativo.