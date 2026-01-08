"È il corpo di una donna sana": risponde alle critiche sul suo fisico

Lara Raj, membro del gruppo K-pop KATSEYE, ha recentemente rotto il silenzio di fronte a un'ondata di commenti tossici sul suo aspetto. In un messaggio pubblicato all'inizio di gennaio 2026 su Weverse (un social network dove gli artisti possono comunicare con i propri fan), la giovane artista ha denunciato il body shaming di cui è stata vittima dall'inizio del tour.

Un tour sotto attacco della critica

Tra i riflettori e le intense coreografie, Lara ha scoperto il lato oscuro della fama. "Ho visto così tante conversazioni disgustose sul mio corpo durante il tour", ha scritto candidamente. Alcuni fan, ossessionati dagli standard di bellezza ultra-sottili, non sopportavano il suo corpo. Gli insulti proliferavano, definendo la sua pancia o le sue curve "inquietanti" durante le esibizioni.

Lara Raj contrattacca

Con un mix di sarcasmo e fermezza, Lara Raj risponde: "Alcune persone sono così terrorizzate dal corpo di una donna sana che è esilarante... datevi una mossa". Abbraccia pienamente il suo fisico, ricordando a tutti che un corpo sano può assumere molte forme: essere magri o muscolosi non equivale necessariamente a essere sani, così come un corpo più formoso non è il contrario. Lungi dal nascondersi, trasforma l'attacco in una dichiarazione d'amore per se stessi: "Amo il mio corpo e lo amerò sempre. Dovresti amare anche il tuo, non importa come appaia!" Perché sì, nessun corpo merita di essere giudicato.

Un dibattito che va oltre i social media

Il suo discorso ha scatenato accese discussioni su Reddit e TikTok. Mentre molti hanno applaudito il suo coraggio di fronte agli standard tossici dell'industria musicale, altri hanno persistito nell'ipocrisia: elogiando un "corpo normale" mentre ingrandivano il suo ventre. Lara ha sfidato questi obsoleti standard orientali, ricordando a tutti che ballare per ore non preclude l'avere pancia o curve.

Rifiutandosi di cedere alle pressioni, Lara Raj sta ridefinendo la bellezza nel settore. Il suo messaggio risuona come un invito alla tolleranza: un corpo in movimento merita ammirazione, non giudizio. A soli 20 anni, sta già imponendo la sua visione, dimostrando che la vera forza si misura in sicurezza, non in centimetri di circonferenza vita.