Search here...

"È il corpo di una donna sana": risponde alle critiche sul suo fisico

Léa Michel
@lararajj/Instagram

Lara Raj, membro del gruppo K-pop KATSEYE, ha recentemente rotto il silenzio di fronte a un'ondata di commenti tossici sul suo aspetto. In un messaggio pubblicato all'inizio di gennaio 2026 su Weverse (un social network dove gli artisti possono comunicare con i propri fan), la giovane artista ha denunciato il body shaming di cui è stata vittima dall'inizio del tour.

Un tour sotto attacco della critica

Tra i riflettori e le intense coreografie, Lara ha scoperto il lato oscuro della fama. "Ho visto così tante conversazioni disgustose sul mio corpo durante il tour", ha scritto candidamente. Alcuni fan, ossessionati dagli standard di bellezza ultra-sottili, non sopportavano il suo corpo. Gli insulti proliferavano, definendo la sua pancia o le sue curve "inquietanti" durante le esibizioni.

@ari_is_rosie Sono così pazza di lei. Davvero. @KATSEYE @LARA RAJ #katseye #lararaj #beautifulchaostour #fyp #foryoupage ♬ Killshot (Rallentato + Riverbero) - Magdalena Bay

Lara Raj contrattacca

Con un mix di sarcasmo e fermezza, Lara Raj risponde: "Alcune persone sono così terrorizzate dal corpo di una donna sana che è esilarante... datevi una mossa". Abbraccia pienamente il suo fisico, ricordando a tutti che un corpo sano può assumere molte forme: essere magri o muscolosi non equivale necessariamente a essere sani, così come un corpo più formoso non è il contrario. Lungi dal nascondersi, trasforma l'attacco in una dichiarazione d'amore per se stessi: "Amo il mio corpo e lo amerò sempre. Dovresti amare anche il tuo, non importa come appaia!" Perché sì, nessun corpo merita di essere giudicato.

Un dibattito che va oltre i social media

Il suo discorso ha scatenato accese discussioni su Reddit e TikTok. Mentre molti hanno applaudito il suo coraggio di fronte agli standard tossici dell'industria musicale, altri hanno persistito nell'ipocrisia: elogiando un "corpo normale" mentre ingrandivano il suo ventre. Lara ha sfidato questi obsoleti standard orientali, ricordando a tutti che ballare per ore non preclude l'avere pancia o curve.

Rifiutandosi di cedere alle pressioni, Lara Raj sta ridefinendo la bellezza nel settore. Il suo messaggio risuona come un invito alla tolleranza: un corpo in movimento merita ammirazione, non giudizio. A soli 20 anni, sta già imponendo la sua visione, dimostrando che la vera forza si misura in sicurezza, non in centimetri di circonferenza vita.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Bradley Cooper risponde alle accuse di chirurgia plastica
Article suivant
À 59 ans, l’apparence de ce mannequin fascine

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bradley Cooper risponde alle accuse di chirurgia plastica

Bradley Cooper ha finalmente messo fine al mistero che circonda il suo volto. Ospite del podcast " Smartless...

Vestita in abbigliamento sportivo, Eva Longoria mette in mostra la sua figura tonica

Dietro il suo sorriso leggendario e la sua naturale eleganza, l'attrice, regista, produttrice e modella americana Eva Longoria...

"Perché dovresti sposarti per essere felice?": questa cantante infrange un tabù

Rosé, l'iconica voce del gruppo K-pop sudcoreano Blackpink, ha recentemente parlato apertamente nel podcast Session 46: Rosé |...

Si dice che questa modella sia la più ricca tra tutte le modelle di Victoria's Secret.

Ha lasciato le passerelle quasi 20 anni fa, ma la sua influenza non è mai svanita. Icona delle...

Voleva truccarsi al buio e il suo viso si è trasformato: questa attrice racconta la sua storia

Tornata sul set di "LIVE with Kelly & Mark" il 5 gennaio 2026, Kelly Ripa ha divertito il...

Rihanna sta facendo scalpore con questo look audace ma elegante per San Valentino.

Rihanna ha recentemente conquistato i suoi 149 milioni di follower su Instagram svelando un'anteprima della nuova collezione di...

© 2025 The Body Optimist