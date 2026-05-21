Con un abito piumato, Cindy Crawford fa un ritorno spettacolare in passerella.

Léa Michel
@cindycrawford / Instagram

Il 17 maggio 2026, a Times Square, New York, Cindy Crawford ha fatto il suo ritorno in passerella con una silhouette tanto scultorea quanto indimenticabile. Per la presentazione della collezione Cruise 2027 di una delle principali case di moda di lusso italiane, la supermodella americana ha sfilato indossando un abito nero interamente ricoperto di piume.

Un abito scolpito con le piume

Il fulcro di questo look risiede nella straordinaria maestria artigianale con cui sono realizzate le piume che compongono l'intero abito. Lungi dall'essere un semplice tocco decorativo, il piumaggio ricopre la silhouette da un'estremità all'altra, conferendo al tessuto un aspetto vibrante e organico. Ad ogni passo di Cindy Crawford, le piume ondeggiano delicatamente, creando una vibrazione visiva che anima la figura dall'interno.

La scelta del total black è un altro punto di forza di questo abito. Optando per una palette completamente monocromatica, lo stilista concentra tutta l'attenzione sul materiale stesso: le piume non si distinguono più per il colore, ma per la texture, i riflessi, il modo in cui giocano con la luce. Questa palette minimalista conferisce all'abito una dimensione quasi grafica, a metà tra un'opera di moda e un'installazione artistica.

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Il ritorno di un'icona

Al di là dell'abito in sé, è la presenza di Cindy Crawford a conferire a questo momento una dimensione speciale. Figura iconica nel mondo delle top model fin dagli anni '80 e '90, ha lasciato un segno indelebile nella storia della moda come poche altre modelle prima di lei. Ora sessantenne, continua a catturare l'attenzione con la sua figura e il suo carisma in passerella, dimostrando che la carriera di modella non è una questione di età.

Una schiera di figure iconiche

Cindy Crawford non è stata l'unica a rubare la scena. Anche Paris Hilton ha calcato la passerella, sfoggiando una nuova tonalità di castano e un sontuoso abito giallo fluente. Diverse celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport erano presenti in prima fila, a testimonianza dell'importanza che la maison attribuisce all'evento.

Con questa apparizione, Cindy Crawford ci ricorda cosa rende magica una grande sfilata di moda. Il suo abito di piume nere, al contempo architettonico e organico, sobrio e teatrale, rimarrà una delle immagini più suggestive di questa presentazione newyorkese.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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