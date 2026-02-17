"Devo gestire tutto": questa attrice descrive la sua "intensa" quotidianità da madre

L'attrice, presentatrice televisiva e cantante americana Keke Palmer condivide apertamente la sua sfida quotidiana: conciliare una brillante carriera cinematografica, televisiva e musicale con l'essere madre single del figlio di due anni, Leo. Alla première losangelina della sua nuova serie, "The 'Burbs", ha raccontato alla rivista People come riesce a destreggiarsi tra questo stile di vita multitasking, scherzando sul fatto di avere letteralmente "tre versioni di sé" per far funzionare tutto.

Un'organizzazione meticolosamente pianificata

"È tanto. Da quando è nato mio figlio, sono diventata ancora più attenta alle scelte dei miei progetti e alla gestione del mio tempo", ammette Keke Palmer. L'attrice, cantante e conduttrice televisiva sottolinea l'importanza di un team forte per orchestrare questo ritmo frenetico: "Amo tutto ciò che faccio, ma mi assicuro sempre di poter organizzare tutto, perché è intenso, ma lo adoro. (...) Devo assicurarmi di poter gestire tutto".

Leo, il suo più meraviglioso insegnante di vita

Keke descrive la rapida crescita di Leo – da bambino muto a bambino con "parole, opinioni e personalità proprie" – come una lezione magistrale. "Mi sta insegnando, soprattutto, come rilassarmi e vivere la vita al massimo", confida. Per Keke, la maternità è come uno specchio: "Riflette la tua vita, ma ti permette anche di darti ciò di cui hai bisogno. È una vera benedizione. Mio figlio significa tutto per me".

Un ruolo di madre catartico sullo schermo

In "The 'Burbs'", reboot horror della commedia del 1989 con Tom Hanks, Keke interpreta Samira, una giovane madre che affronta le sfide del post-partum e relazioni complicate. "È stato catartico. Samira attraversa situazioni che ho vissuto anch'io: il post-partum, la vulnerabilità emotiva dopo il parto. Sono riuscita a immergermi completamente nel ruolo, soprattutto nell'aspetto horror!" spiega.

Keke Palmer trasforma le sfide della maternità single e di una carriera di successo in una forza trainante. Tra un'organizzazione impeccabile, un amore incondizionato per Leo e ruoli che risuonano a livello personale, dimostra che è possibile abbracciare tutto – carriera, famiglia, autenticità – con intenzione e umorismo. Una mamma multitasking stimolante.