Search here...

La moglie del sindaco di New York fa una notevole apparizione alla Settimana della Moda

Fabienne Ba.
@ramaduwaji/Instagram

A soli 28 anni, Rama Duwaji continua a lasciare il segno con il suo stile inconfondibile. La moglie del sindaco di New York City è stata una figura di spicco in prima fila alla Settimana della Moda. Invitata alla sfilata del marchio newyorkese Diotima, ha confermato il suo status di icona di moda emergente, lontana dai codici tradizionali associati alle First Lady.

Una silhouette nitida in prima fila

Il 15 febbraio 2026, Rama Duwaji ha preso posto in prima fila alla sfilata disegnata da Rachel Scott, la stilista giamaicana dietro Diotima. Per l'occasione, ha optato per un magistrale layering: un trench beige corto indossato come pezzo centrale, sovrapposto a una versione più lunga a quadri. Questa sovrapposizione sottilmente strutturata modernizza un classico del guardaroba britannico. L'insieme era completato da stivali da cowboy neri con tacco, una borsa in pelle nera impreziosita da dettagli metallici e orecchini a cerchio dorati. Un look contemporaneo ma allo stesso tempo ispirato agli anni '90.

Una First Lady che rompe gli schemi

Come moglie più giovane di un sindaco di New York, Rama Duwaji non si accontenta di un ruolo istituzionale e discreto. Afferma una forte identità visiva, fedele alla sua generazione. Invece di privilegiare le cosiddette silhouette tradizionali attese negli eventi ufficiali, adotta capi di marchi popolari tra la Generazione Z. Bermuda lunghi, stivali stringati, camicie oversize e top asimmetrici sono regolarmente presenti nelle sue apparizioni pubbliche. Questo posizionamento stilistico contribuisce a ridefinire l'immagine di una First Lady di New York, più legata al suo tempo e alla sua comunità.

Una presenza amplificata dai social media

Molto attiva su Instagram, dove condivide i suoi look con i suoi due milioni di follower, Rama Duwaji coltiva un'estetica distintiva: gioielli in argento a strati, accessori architettonici, silhouette strutturate e influenze urbane. Il suo recente servizio fotografico per la rivista The Cut aveva già confermato questa forte direzione stilistica. La sua presenza alla Fashion Week non fa che amplificare questo slancio: si sta gradualmente affermando come una figura influente nel panorama stilistico newyorkese.

In definitiva, partecipando alla sfilata Diotima, Rama Duwaji non partecipa semplicemente a un evento di moda. Incarna un'evoluzione più ampia: quella di una nuova generazione di personaggi pubblici che usano la moda come linguaggio. È un modo per affermare che eleganza e modernità possono coesistere, anche – e forse soprattutto – nelle sfere del potere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Con un abito giallo scollato, Hailey Bieber ridefinisce l'eleganza a Sydney

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un abito giallo scollato, Hailey Bieber ridefinisce l'eleganza a Sydney

A volte basta una sola apparizione per lasciare un segno indelebile. A Sydney, in Australia, la modella e...

A 44 anni, Beyoncé sorprende con un nuovo taglio corto

La cantautrice americana Beyoncé ha appena svelato la sua trasformazione con un taglio biondo corto fino al mento....

In pigiama a letto, Nicole Kidman festeggia il "Galentine's Day"

L'attrice, produttrice e regista australiana-americana Nicole Kidman ha recentemente deliziato i suoi follower in occasione del "Galentine's Day",...

A 70 anni Sharon Stone fa scalpore con il pizzo e celebra la bellezza disadorna

Condividendo immagini di se stessa in pizzo, senza filtri e senza ritocchi, l'attrice e produttrice cinematografica americana Sharon...

A 58 anni, Pamela Anderson torna al biondo con una "piega vintage"

Pamela Anderson ha recentemente attirato l'attenzione alla New York Fashion Week. Seduta in prima fila alla sfilata autunno/inverno...

"Vorrei cancellare tutto": Madison Beer, con i suoi 40 milioni di follower, mette in guardia dalla pressione dei social media

La cantante, modella e attrice americana Madison Beer è una delle artiste più seguite della sua generazione. Con...

© 2025 The Body Optimist