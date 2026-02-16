La moglie del sindaco di New York fa una notevole apparizione alla Settimana della Moda

A soli 28 anni, Rama Duwaji continua a lasciare il segno con il suo stile inconfondibile. La moglie del sindaco di New York City è stata una figura di spicco in prima fila alla Settimana della Moda. Invitata alla sfilata del marchio newyorkese Diotima, ha confermato il suo status di icona di moda emergente, lontana dai codici tradizionali associati alle First Lady.

Una silhouette nitida in prima fila

Il 15 febbraio 2026, Rama Duwaji ha preso posto in prima fila alla sfilata disegnata da Rachel Scott, la stilista giamaicana dietro Diotima. Per l'occasione, ha optato per un magistrale layering: un trench beige corto indossato come pezzo centrale, sovrapposto a una versione più lunga a quadri. Questa sovrapposizione sottilmente strutturata modernizza un classico del guardaroba britannico. L'insieme era completato da stivali da cowboy neri con tacco, una borsa in pelle nera impreziosita da dettagli metallici e orecchini a cerchio dorati. Un look contemporaneo ma allo stesso tempo ispirato agli anni '90.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Interview Magazine (@interviewmag)

Una First Lady che rompe gli schemi

Come moglie più giovane di un sindaco di New York, Rama Duwaji non si accontenta di un ruolo istituzionale e discreto. Afferma una forte identità visiva, fedele alla sua generazione. Invece di privilegiare le cosiddette silhouette tradizionali attese negli eventi ufficiali, adotta capi di marchi popolari tra la Generazione Z. Bermuda lunghi, stivali stringati, camicie oversize e top asimmetrici sono regolarmente presenti nelle sue apparizioni pubbliche. Questo posizionamento stilistico contribuisce a ridefinire l'immagine di una First Lady di New York, più legata al suo tempo e alla sua comunità.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Morgan (@theroyalobsession)

Una presenza amplificata dai social media

Molto attiva su Instagram, dove condivide i suoi look con i suoi due milioni di follower, Rama Duwaji coltiva un'estetica distintiva: gioielli in argento a strati, accessori architettonici, silhouette strutturate e influenze urbane. Il suo recente servizio fotografico per la rivista The Cut aveva già confermato questa forte direzione stilistica. La sua presenza alla Fashion Week non fa che amplificare questo slancio: si sta gradualmente affermando come una figura influente nel panorama stilistico newyorkese.

In definitiva, partecipando alla sfilata Diotima, Rama Duwaji non partecipa semplicemente a un evento di moda. Incarna un'evoluzione più ampia: quella di una nuova generazione di personaggi pubblici che usano la moda come linguaggio. È un modo per affermare che eleganza e modernità possono coesistere, anche – e forse soprattutto – nelle sfere del potere.