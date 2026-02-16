La figlia di Meryl Streep, Louisa Jacobson, sta facendo scalpore alla New York Fashion Week

Louisa Jacobson ha recentemente fatto una sorprendente apparizione alla New York Fashion Week. L'attrice e modella americana, nota per il suo ruolo nella serie "The Gilded Age", ha sorpreso tutti debuttando su una passerella newyorkese.

Una prima sfilata di moda molto seguita

Alla presentazione della collezione Autunno/Inverno 2026/2027 del brand newyorkese Eckhaus Latta, Louisa Jacobson ha sfilato per la prima volta. Un momento simbolico per l'attrice, che ha ampliato i suoi orizzonti artistici. Noto per le sue silhouette contemporanee e il suo approccio "sperimentale" al denim e alla maglieria, Eckhaus Latta è una delle protagoniste più importanti della scena fashion newyorkese. Entrando a far parte del cast del brand, Louisa Jacobson si allinea a una visione creativa che valorizza le personalità forti, andando ben oltre i modelli tradizionali.

Per questa sfilata, ha sfoggiato un look preppy-chic: una camicia a righe multicolori, una minigonna tartan, tacchi a spillo e una borsa in suede. Un ensemble in linea con lo stile che sfoggia regolarmente nelle sue apparizioni pubbliche, un mix di classicismo rivisitato e tocchi audaci. La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto perché ha condiviso la passerella con altre figure di spicco della moda contemporanea. Questa incursione nel mondo delle passerelle segna una nuova tappa in una carriera già molto seguita, anche per via del suo background familiare.

Un'attrice già affermata sullo schermo

Prima di dedicarsi alle passerelle, Louisa Jacobson ha ottenuto un ampio riconoscimento grazie alla serie HBO "The Gilded Age". Interpreta Marian Brook, una giovane donna di estrazione borghese che scopre i rigidi codici dell'alta società newyorkese di fine Ottocento. La serie, lanciata nel 2022, ha permesso all'attrice di consolidare il suo posto nel panorama televisivo americano. La sua interpretazione di un personaggio diviso tra indipendenza e vincoli sociali è stata elogiata per la sua accuratezza e sensibilità.

Formatasi in arti drammatiche, Louisa Jacobson ha costruito la sua carriera passo dopo passo, lungi dall'essere semplicemente una "figlia di". Sebbene il suo nome attiri naturalmente l'attenzione, il suo lavoro sullo schermo dimostra il desiderio di lasciare il segno attraverso le proprie scelte artistiche.

Una presenza fissa nelle prime file

Molto prima del suo debutto in passerella, Louisa Jacobson era già un volto noto alle Settimane della Moda. Invitata alle sfilate di case di moda come Calvin Klein, Khaite, Courrèges e Jason Wu, si è gradualmente affermata come un'ospite ricercata in prima fila. Il suo stile, spesso descritto come preppy con un tocco contemporaneo, gioca su linee strutturate, sovrapposizioni e capi androgini. Questa coerenza sartoriale contribuisce alla sua immagine all'interno del settore, dove il confine tra attrice e icona della moda è sempre più labile.

Ha anche partecipato a una campagna primavera/estate per il marchio newyorkese Kallmeyer, posando in silhouette sartoriali ed essenziali. Questa scelta estetica, lontana dai cliché chic, rafforza il suo posizionamento all'interno di una moda intellettuale e minimalista.

Un nuovo passo in un viaggio dalle mille sfaccettature

Essere la figlia di Meryl Streep comporta un certo tipo di visibilità. L'attrice premio Oscar, famosa per il ruolo di Miranda Priestly in "Il diavolo veste Prada" (2006), ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo. Louisa Jacobson sta tracciando la sua strada, senza cercare di replicare l'eredità della madre. Mentre sua madre ha lasciato il segno nel cinema con una carriera eccezionale, lei sta esplorando strade diverse, dalla televisione alle collaborazioni nel mondo della moda. La sua presenza alla New York Fashion Week dimostra un interesse personale e inequivocabile per questo ambiente creativo.

Questa prima sfilata potrebbe davvero aprire la strada ad altri progetti nel mondo della moda. Sempre più attrici sfilano in passerella o diventano testimonial di marchi, sfumando i confini tra le discipline artistiche. Per Louisa Jacobson, questa incursione sembra rientrare in un approccio esplorativo. La sua performance alla New York Fashion Week conferma senza dubbio il suo status di stella nascente, al crocevia tra cinema e fashion design.

Sfilando per Eckhaus Latta durante la New York Fashion Week, Louisa Jacobson ha raggiunto un traguardo simbolico. Già riconosciuta come un'attrice promettente, ora sta affermando il suo posto nel mondo della moda. Tra la sua prestigiosa tradizione e il suo percorso personale, sta tracciando la sua strada al suo ritmo, sotto l'occhio attento dei professionisti del settore e del pubblico.