Search here...

A 56 anni, Lauren Sánchez Bezos adotta un abito minimalista e ridefinisce lo chic sobrio

Anaëlle G.
@bylauramele/Instagram

Lauren Sanchez Bezos, presentatrice televisiva e imprenditrice americana, fidanzata con Jeff Bezos, torna a catturare l'attenzione con un abito Mugler vintage minimalista. Questo abito sottoveste blu navy degli anni '90, con dettagli metallici sulle spalline, dimostra che l'eleganza senza tempo trascende età e tendenze.

Un abito iconico di Mugler

In uno dei suoi post su Instagram, Lauren Sánchez ha optato per un mini abito sottoveste d'archivio di Thierry Mugler della collezione primavera 1999. A prima vista elegante e aderente, rivela finiture metalliche all'avanguardia alle estremità delle sottili spalline, un segno distintivo dello stilista noto per le sue texture "audaci".

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Laura Mele (@bylauramele)

Uno stile sofisticato e senza sforzo

Per completare il look, Lauren Sánchez Bezos ha abbinato l'abito a collant neri trasparenti, décolleté nere a punta, orecchini di diamanti discreti e una lunga acconciatura semi-raccolta e ondulata. Condivise su Instagram dalla sua truccatrice Laura Mele, queste foto catturano un look semplice e sofisticato al tempo stesso.

Sposata di recente con Jeff Bezos in un sontuoso matrimonio a Venezia nel giugno 2025, Lauren Sánchez Bezos ridefinisce brillantemente lo stile minimalista chic, dimostrando che l'età è solo un dettaglio rispetto a un innato senso dello stile. Il suo abito vintage Mugler, un mix di semplicità e sorpresa metallica, incarna un lusso discreto che ispira e modernizza la cosiddetta eleganza matura.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
K-pop: ai Grammy Awards, la cantante coreana raggiunge un momento storico

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

K-pop: ai Grammy Awards, la cantante coreana raggiunge un momento storico

Roseanne Park, conosciuta come Rosé, membro del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink, ha fatto la storia ai Grammy...

Questa cantante afferma di non voler avere figli e si ritrova ad affrontare reazioni inappropriate.

La cantante Charli XCX si è recentemente trovata al centro di una controversia dopo uno scambio di podcast...

Grazie al suo "aspetto irreale", questa modella americana affascina

La modella americana Anok Yai, nota per la sua presenza magnetica, conquista ancora una volta il mondo della...

A 46 anni, Kate Hudson condivide i suoi look parigini e il suo bagno invernale in Francia

Kate Hudson ha illuminato il suo soggiorno parigino con outfit chic e un bagno invernale in Francia. L'attrice...

Criticata per "sembrare super vecchia", questa attrice risponde

In un settore in cui l'aspetto fisico è spesso giudicato più del talento, alcune celebrità si rifiutano di...

"Sembra un'aliena": il look poetico di FKA Twigs divide i social media

Nota per le sue scelte di stile poetiche, la cantautrice britannica Tahliah Debrett Barnett, alias FKA Twigs, ha...

© 2025 The Body Optimist