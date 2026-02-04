A 56 anni, Lauren Sánchez Bezos adotta un abito minimalista e ridefinisce lo chic sobrio

Lauren Sanchez Bezos, presentatrice televisiva e imprenditrice americana, fidanzata con Jeff Bezos, torna a catturare l'attenzione con un abito Mugler vintage minimalista. Questo abito sottoveste blu navy degli anni '90, con dettagli metallici sulle spalline, dimostra che l'eleganza senza tempo trascende età e tendenze.
Un abito iconico di Mugler
In uno dei suoi post su Instagram, Lauren Sánchez ha optato per un mini abito sottoveste d'archivio di Thierry Mugler della collezione primavera 1999. A prima vista elegante e aderente, rivela finiture metalliche all'avanguardia alle estremità delle sottili spalline, un segno distintivo dello stilista noto per le sue texture "audaci".
Uno stile sofisticato e senza sforzo
Per completare il look, Lauren Sánchez Bezos ha abbinato l'abito a collant neri trasparenti, décolleté nere a punta, orecchini di diamanti discreti e una lunga acconciatura semi-raccolta e ondulata. Condivise su Instagram dalla sua truccatrice Laura Mele, queste foto catturano un look semplice e sofisticato al tempo stesso.
Sposata di recente con Jeff Bezos in un sontuoso matrimonio a Venezia nel giugno 2025, Lauren Sánchez Bezos ridefinisce brillantemente lo stile minimalista chic, dimostrando che l'età è solo un dettaglio rispetto a un innato senso dello stile. Il suo abito vintage Mugler, un mix di semplicità e sorpresa metallica, incarna un lusso discreto che ispira e modernizza la cosiddetta eleganza matura.