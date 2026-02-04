A 56 anni, Lauren Sánchez Bezos adotta un abito minimalista e ridefinisce lo chic sobrio

Lauren Sanchez Bezos, presentatrice televisiva e imprenditrice americana, fidanzata con Jeff Bezos, torna a catturare l'attenzione con un abito Mugler vintage minimalista. Questo abito sottoveste blu navy degli anni '90, con dettagli metallici sulle spalline, dimostra che l'eleganza senza tempo trascende età e tendenze.

Un abito iconico di Mugler

In uno dei suoi post su Instagram, Lauren Sánchez ha optato per un mini abito sottoveste d'archivio di Thierry Mugler della collezione primavera 1999. A prima vista elegante e aderente, rivela finiture metalliche all'avanguardia alle estremità delle sottili spalline, un segno distintivo dello stilista noto per le sue texture "audaci".

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Mele (@bylauramele)

Uno stile sofisticato e senza sforzo

Per completare il look, Lauren Sánchez Bezos ha abbinato l'abito a collant neri trasparenti, décolleté nere a punta, orecchini di diamanti discreti e una lunga acconciatura semi-raccolta e ondulata. Condivise su Instagram dalla sua truccatrice Laura Mele, queste foto catturano un look semplice e sofisticato al tempo stesso.

Sposata di recente con Jeff Bezos in un sontuoso matrimonio a Venezia nel giugno 2025, Lauren Sánchez Bezos ridefinisce brillantemente lo stile minimalista chic, dimostrando che l'età è solo un dettaglio rispetto a un innato senso dello stile. Il suo abito vintage Mugler, un mix di semplicità e sorpresa metallica, incarna un lusso discreto che ispira e modernizza la cosiddetta eleganza matura.