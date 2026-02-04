"Invecchiare è molto positivo": a 57 anni, questa modella celebra la bellezza senza vincoli.

La modella americana Christy Turlington continua a sfidare gli stereotipi legati all'età nel mondo della moda e della bellezza. Nominata ambasciatrice globale di Lancôme, promuove una visione serena e positiva dell'invecchiamento. Lontana dalle pressioni sociali, promuove un benessere olistico, che comprende routine minimaliste, spiritualità e autenticità.

Un'icona degli anni '90 che trascende le epoche

Christy Turlington, uno dei volti più iconici delle top model degli anni '90 insieme a Cindy Crawford e Naomi Campbell, è una figura rispettata, ammirata e ancora oggi influente. Con oltre 500 copertine di riviste e campagne indimenticabili, in particolare per Calvin Klein, ha incarnato una bellezza elegante e serena fin dal suo debutto. Ha coltivato questo stile di vita equilibrato, lontano dalla frenesia mediatica, dando priorità a scelte di carriera ponderate e a una profonda crescita personale.

Una nuova fase

All'inizio del 2026, Christy Turlington è entrata a far parte della prestigiosa famiglia di ambasciatrici Lancôme. Questa partnership è stata naturale, poiché la sua filosofia personale è in perfetta sintonia con i valori del marchio. "Sono molto orgogliosa di questa nuova partnership. La bellezza è, per me, un veicolo di cambiamento positivo e condivido pienamente l'idea di invecchiare con gioia e ottimismo", ha dichiarato a Madame Figaro .

Invecchiare: un percorso verso la realizzazione

La parola "invecchiamento" non spaventa Christy Turlington; anzi, il contrario. "Ogni anno è migliore del precedente. Impari a conoscerti meglio, a essere più in sintonia con te stesso. Quindi, per me, l'invecchiamento rimane un concetto molto positivo", afferma con convinzione. Un messaggio potente che va controcorrente rispetto al discorso ansiogeno sull'invecchiamento, soprattutto rivolto alle donne.

Questa visione serena del passare del tempo si spiega anche con il suo stile di vita, risolutamente incentrato sull'armonia tra corpo e mente. Appassionata di yoga da decenni – ha pubblicato un libro sull'argomento nel 2005 – e appassionata di corsa ed escursionismo, descrive queste pratiche come essenziali per il suo equilibrio personale. "Lo yoga mi riporta al centro; è il mio primo amore. È come un trattamento per il corpo e la mente."

Una bellezza senza artifici né costrizioni

Nel mondo della bellezza, Christy Turlington incarna il minimalismo. La sua routine è semplice, incentrata sulla qualità, sull'esperienza sensoriale e sul rispetto di sé. "Voglio apparire sana, riposata e idratata. Idealmente, preferisco che sembri non truccata". Questa filosofia del "meno è meglio" trova forte riscontro in un settore che si sta evolvendo verso una maggiore inclusività, diversità e autenticità.

Accoglie con favore anche questa svolta nel settore della cosmetica: "L'inclusività è senza dubbio il cambiamento più significativo degli ultimi anni. La bellezza non può essere singolare o standardizzata. Si esprime in mille modi".

Un'attivista per il benessere delle donne

Oltre all'attività di modella, Christy Turlington è anche un'attivista impegnata. Ha fondato l'associazione Every Mother Counts dopo aver avuto complicazioni durante la sua prima gravidanza. Si batte per un migliore accesso all'assistenza alla maternità in tutto il mondo. Il suo impegno si sposa perfettamente con la sua nomina a Lancôme, un marchio con cui condivide il desiderio di promuovere una bellezza responsabile, attenta e inclusiva.

Uno stile di vita pacifico

Quando non è in viaggio, Christy Turlington trova la felicità nei piaceri semplici: trascorrere del tempo con la sua famiglia, cucinare, leggere, guardare film o portare a spasso i suoi cani. "La casa è il mio santuario. È dove ricarico le batterie". In un'epoca in cui velocità e prestazioni sono considerate la norma, offre un'alternativa stimolante: rallentare, riconcentrarsi, scegliere la qualità rispetto alla quantità.

Christy Turlington illustra perfettamente come sia possibile invecchiare con serenità e autenticità, rifiutando i dettami dell'eterna giovinezza. Dimostra che la bellezza non si limita all'apparenza, ma si nutre di equilibrio, benessere e impegno. Il suo percorso ci ispira a ripensare il nostro rapporto con il tempo e a celebrare ogni fase della vita come un'opportunità di crescita e gioia.