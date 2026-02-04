Search here...

Questa cantante afferma di non voler avere figli e si ritrova ad affrontare reazioni inappropriate.

Léa Michel
@charli_xcx/Instagram

La cantante Charli XCX si è recentemente trovata al centro di una controversia dopo uno scambio di podcast con l'attore, regista e produttore americano Jason Bateman, che le ha chiesto del suo desiderio di avere figli e le ha suggerito che potrebbe cambiare idea. Nonostante la sua risposta chiara – Charli XCX non vuole figli – e il fatto che sia sposata, le dichiarazioni dell'attrice hanno scatenato un'ondata di critiche sui social media, evidenziando la persistente pressione sessista esercitata sulle donne.

Lo scambio controverso sul podcast SmartLess

Durante una recente puntata del podcast SmartLess , condotto dall'attore, regista e produttore americano Jason Bateman, dall'attore e produttore americano Sean Hayes e dall'attore canadese-americano Will Arnett, Charli XCX è stata ospite per promuovere il suo film "The Moment". Jason Bateman, padre di due figli, le ha chiesto direttamente se le sarebbe piaciuto avere uno o più figli, riferendosi alla sua storia familiare. Quando lei ha risposto francamente : "Non voglio figli", Jason Bateman l'ha incalzata, spiegandole che sua moglie aveva cambiato idea a causa sua, aggiungendo: "Potresti trovare qualcuno".

Reazione immediata di Charli XCX

Charli XCX corregge educatamente Jason Bateman, chiarendo: "Beh, sono sposata", riferendosi al suo matrimonio con George Daniel della band "The 1975". Jason Bateman risponde con una battuta spensierata: "Dovrei leggere un giornale uno di questi giorni", prima di fare una battuta su un "futuro marito". Sebbene lo scambio rimanga divertente nel contesto del podcast, in cui i conduttori incontrano l'ospite inaspettatamente, evidenzia una mancanza di preparazione e l'insistenza su un argomento personale.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Charli (@charli_xcx)

Critiche e reazioni sui social media

Estratti dell'intervista sono diventati rapidamente virali, scatenando un'ondata di indignazione online. I fan di Charli XCX e altri utenti di Internet hanno descritto le dichiarazioni di Jason Bateman come "disgustose" e un'"esperienza di ascolto molto dura", denunciando la pressione sociale sulle donne affinché abbiano figli. I commenti su X (ex Twitter) e Reddit hanno evidenziato un doppio standard: agli uomini non vengono mai poste domande così dirette, e alle donne viene sistematicamente chiesto di "cambiare idea" sulla maternità.

Un dibattito più ampio sulla pressione sociale

Questo incidente riaccende il dibattito sulle aspettative di genere nell'industria dell'intrattenimento e non solo. Charli XCX, nota per la sua schiettezza, ha spesso parlato della sua scelta di non avere figli, considerando il semplice atto di dare un nome a un ipotetico bambino come la "parte più cool". Le reazioni inappropriate servono a ricordare che le donne famose, anche sposate e professionalmente affermate, devono comunque giustificare le loro scelte di vita, a differenza delle loro controparti maschili.

Il caso di Charli XCX e Jason Bateman illustra perfettamente come una questione apparentemente innocua possa trasformarsi in una grande controversia quando riguarda l'autonomia delle donne in materia di maternità. Le critiche rivolte a Jason Bateman evidenziano un profondo disagio: è ora di smettere di dare per scontato che tutte le donne debbano conformarsi al modello familiare tradizionale. Charli XCX, con la sua risposta, ci ricorda che la scelta personale ha la precedenza sulle aspettative della società.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
