K-pop: ai Grammy Awards, la cantante coreana raggiunge un momento storico

Roseanne Park, conosciuta come Rosé, membro del gruppo femminile K-pop sudcoreano Blackpink, ha fatto la storia ai Grammy Awards 2026 diventando la prima artista solista K-pop a esibirsi sul prestigioso palco. Il 1° febbraio a Los Angeles, ha eseguito la sua hit mondiale "APT.", confermando la sua fulminea ascesa come artista solista.

Un momento storico per il K-pop

Rosé ha superato le performance del gruppo K-pop sudcoreano BTS ai Grammy (2020-2022) diventando la prima idol solista a esibirsi da sola alla 68ª cerimonia. Nominata in tre categorie principali – Disco dell'Anno, Canzone dell'Anno e Miglior Performance Pop Duo/Gruppo – è la prima artista K-pop ad essere candidata per questi premi generali, aperti a tutti i votanti dell'Academy.

Il fenomenale successo di "APT".

Questa hit, una collaborazione con Bruno Mars pubblicata nell'ottobre 2024 sul suo album di debutto da solista "rosie" (numero 3 nella Billboard 200), è un riferimento a un gioco alcolico coreano. Ha dominato le classifiche: 12 settimane al numero 1 nella Billboard Global 200, 19 settimane nella classifica Global Exclusive US, numero 3 nella Top 100 e numero 1 nella Pop Airplay. Un record per un'artista K-pop. Rosé aveva già vinto il premio MTV VMA Song of the Year per questo brano.

Il K-pop alla conquista dei Grammy

Questa performance rientra in un trend più ampio di crescente visibilità del K-pop ai Grammy del 2026, che ha visto anche l'esibizione del gruppo femminile americano Katseye, composto da sei elementi, e le nomination per il gruppo virtuale HUNTR/X. Trasmessa in prima serata nello show principale di tre ore, l'apparizione di Rosé ha evidenziato il riconoscimento strategico da parte dell'Academy del suo lavoro da solista, mentre le Blackpink sono in pausa.

In definitiva, Rosé non si è limitata a esibirsi: ha inaugurato una nuova era per i solisti del K-pop ai Grammy, dimostrando che il talento individuale può competere con i più grandi. Che i premi seguano o meno, questo momento storico consolida la sua indipendenza artistica e spinge il K-pop verso nuove vette.