"È troppo strano": questo servizio fotografico con Zendaya e Robert Pattinson è sorprendente

Zendaya e Robert Pattinson, la coppia di star del film "The Drama", hanno scatenato polemiche con un servizio fotografico ultra-concettuale per Interview Magazine (marzo 2026). Ispirata al thriller psicologico "Che fine ha fatto Baby Jane?" (1962), questa immagine retrò e clownesca – con il suo trucco bianco porcellana, le labbra rosse sbavate e le selvagge parrucche bionde – ha sorpreso i social media. Lontane dalla tipica campagna promozionale per la loro "commedia romantica dark", queste immagini sollevano più interrogativi di quanti ne rispondano.

Un concetto audace e teatrale

Scattato dalla fotografa Nadia Lee Cohen, il servizio fotografico ritrae i due attori in una casa fatiscente e retrò. In copertina, Zendaya si aggrappa alla schiena di Robert Pattinson, con una gamba avvolta intorno alla sua vita, entrambi fissano l'obiettivo con un'espressione inquietante. Robert Pattinson indossa un top in pizzo avorio con spalline sottili e pantaloni marroni sbottonati, mentre Zendaya sfoggia maniche in pizzo di Chloé.

Altri scatti mostrano abiti floreali blu abbinati (Robert Pattinson in ginocchio), tailleur neri abbinati (Zendaya sdraiata tra le sue gambe) e Robert Pattinson in una camicia drappeggiata di Valentino, sigaretta in mano. L'intero servizio fotografico fonde alta moda e tailleur vintage per un effetto decisamente gender-bending.

Reazioni esplosive online

Il clamore è stato immediato, ma negativo per molti: "È troppo strano", "Ridicolo", hanno inondato X (ex Twitter) e Instagram. Alcuni fan si sono indignati per il look di Robert Pattinson – "Perché metterlo in abiti femminili?" , "Non sembra un attore serio" – mentre altri lo hanno visto come "Joker e Harley Quinn dopo un saggio di danza".

Alcuni lo accusano addirittura di sacrificare l'anima per rimanere "alla moda". La minoranza ammirata ne difende l'audacia artistica: "Provocatorio, come dovrebbe essere un thriller psicologico", "Perfetto per uscire dalla propria zona di comfort". Il sentimento trova eco su Reddit: alcuni amano l'atmosfera "inquietante e unica", mentre altri trovano che le reazioni inquietanti siano esattamente l'effetto desiderato.

Promuovere un film di suspense

Questa immagine cattura perfettamente la premessa di "The Drama" (in uscita il 3 aprile 2026), diretto da Kristoffer Borgli: una coppia in procinto di sposarsi la cui settimana si trasforma in un incubo, oscillando tra la commedia romantica e l'angoscia psicologica. Questo film segna la prima collaborazione sullo schermo tra Zendaya e Robert Pattinson, dopo "Dune: Parte 3" e "L'Odissea" di quest'anno.

Nell'intervista, Zendaya inizialmente lo trova "misterioso e rilassato", su consiglio del suo fidanzato Tom Holland ( "È super divertente!" ). Robert Pattinson ride: "Se non parlo molto, la gente mi trova intimidatorio, ma non recito la parte ". Il tema dello shooting? "Non lo so" , riassumono ridendo.

In definitiva, questo servizio fotografico è divisivo, ma ha generato molto entusiasmo: missione compiuta per un film che gioca sul disagio. Zendaya e Robert Pattinson dimostrano la loro audacia, anche a costo di offendere. Resta da vedere se questo "disagio da marketing" si tradurrà anche nelle sale cinematografiche, o se Hollywood ha oltrepassato un confine troppo labile tra arte e disagio gratuito.