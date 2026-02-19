A 67 anni, Madonna posa con il suo compagno in foto che stanno suscitando scalpore.

Madonna continua a sfidare le convenzioni condividendo una serie di foto di San Valentino insieme al suo compagno ventinovenne, Akeem Morris. Queste immagini hanno rapidamente infiammato i social media, riaccendendo il dibattito sul suo "stile provocatorio" e sui 38 anni di differenza tra loro. Lungi dal nascondersi, la "Material Girl" sta abbracciando appieno la sua libertà di espressione.

Foto di amanti

Per celebrare San Valentino, Madonna ha pubblicato su Instagram una serie di foto in cui posa in abiti minimalisti. Tra queste, un selfie condiviso con Akeem Morris, in cui la star indossa un ciondolo a forma di croce al collo. Alterna un body rosa pallido sopra un reggiseno beige, un completo in pizzo nero, calze a rete, autoreggenti e tacchi a spillo. Accessori come occhiali da sole oversize, una pelliccia e guanti in pizzo completano questi look audaci. La didascalia? "Ladro di cuori... Vuoi essere il mio Valentinoeeeeeeee? ♥️", un omaggio giocoso al suo intramontabile potere da star.

Una coppia discreta, ma pubblica dal 2024

Madonna e l'ex calciatore giamaicano Akeem Morris stanno insieme dall'estate del 2024, avvistati per la prima volta il 4 luglio. Da allora hanno fatto numerose apparizioni pubbliche: il suo 66° compleanno in Italia, il Met Gala del 2025, la Settimana della Moda di Parigi, un concerto di Billie Eilish e una partita di calcio a Londra. Anche il Natale del 2025 e l'Hanukkah li hanno visti molto uniti, con foto di famiglia condivise da Akeem Morris. Sebbene la coppia non abbia mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione, questi momenti pubblici contrastano nettamente con la loro consueta discrezione, ulteriormente sottolineata da servizi fotografici intimi come quello che hanno fatto a Natale vestiti da "Babbo Natale segreto".

Reazioni contrastanti da parte del pubblico

Queste immagini hanno suscitato reazioni contrastanti: ammirazione per "la sua audacia", ma anche critiche per la differenza d'età. Molti commenti hanno sottolineato quanto Akeem Morris sembrasse "davvero giovane" rispetto a lei, alimentando la presa in giro della loro differenza fisica e generazionale – alcuni li hanno persino definiti "madre e figlio" scorrendo i post di Instagram.

I fan la acclamano come "una regina senza tempo che supera i limiti", mentre altri la vedono come una "provocazione gratuita". Fedele al suo carattere, Madonna trasforma ogni controversia in una dichiarazione: a un'età in cui molti si chiudono in se stessi, mostra il suo corpo come un manifesto di vitalità e amore indipendente.

Attraverso questa sessione di San Valentino, Madonna riafferma il suo dominio sull'immagine e sul desiderio, usando la sua fama per celebrare una storia d'amore appassionata e senza tabù.