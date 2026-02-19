Search here...

Questo attore usa i suoi soldi per pagare di nascosto le spese mediche di sconosciuti.

Volto noto agli appassionati di sitcom, Kunal Nayyar, noto per aver interpretato Rajesh Koothrappali in "The Big Bang Theory", è recentemente tornato alla ribalta per un motivo ben lontano dal set. Sebbene questa serie cult si sia conclusa diversi anni fa, l'attore britannico continua a lasciare un segno indelebile, questa volta attraverso i suoi atti di generosità.

Una fortuna al servizio degli altri

Durante il periodo d'oro di "The Big Bang Theory", Kunal Nayyar era uno degli attori più pagati della televisione americana, guadagnando quasi un milione di dollari a episodio. Ora, a 44 anni, ha scelto di destinare parte di quella fortuna a cause che gli stanno a cuore.

In un'intervista con The i Paper , l'attore ha rivelato di dedicare una parte del suo reddito ad aiutare in forma anonima sconosciuti sulla piattaforma GoFundMe. Navigando sul sito la sera, seleziona a caso campagne mediche e paga discretamente le bollette delle famiglie bisognose. "Il denaro mi ha dato maggiore libertà, e il dono più grande è la possibilità di restituire", ha confidato, aggiungendo che questi atti altruistici lo fanno sentire come "un vigilante mascherato".

Un'ondata di filantropia che è stata sia elogiata che dibattuta.

Sebbene la sua confessione sia vecchia, solo di recente ha guadagnato popolarità sui social media. Alcuni utenti di Internet hanno elogiato la gentilezza dell'attore, sottolineando che il risultato – aiutare le famiglie in difficoltà – contava più della pubblicità che ne derivava.

Altri, tuttavia, hanno criticato la natura pubblica di questa rivelazione, sostenendo che discuterne violasse il principio stesso dell'anonimato. Nonostante questi dibattiti, molti hanno difeso Kunal Nayyar, sottolineando che i destinatari delle sue donazioni rimanevano all'oscuro dell'identità del loro benefattore e che il suo approccio, lungi dall'essere ostentato, mirava principalmente a ispirare altri atti di generosità.

Un momento particolare

L'improvvisa attenzione mediatica che ha circondato questa storia ha coinciso con la pubblicità di un'altra campagna GoFundMe, lanciata per aiutare la famiglia di James Van Der Beek, l'attore di "Dawson's Creek" recentemente scomparso per cancro. Secondo Variety , questo evento ha riacceso l'interesse per le iniziative benefiche delle celebrità sulla piattaforma, riportando il nome di Kunal Nayyar sotto i riflettori.

Quando la gloria diventa un mezzo per fare del bene

La storia di Kunal Nayyar è un duro monito che fama e ricchezza possono essere usate come strumenti di solidarietà. Sebbene la sincerità delle sue azioni rimanga divisiva, il suo gesto ha il merito di dare nuova visibilità a cause umanitarie troppo spesso trascurate.

Infine, in un mondo in cui i social media amplificano tutto, comprese le critiche, l'attore britannico Kunal Nayyar dimostra che esistono ancora modi per usare la celebrità per cambiare la vita degli altri in modo discreto ma concreto.

