Anni dopo, l'ex parrucchiera di Lady Diana rivela la sua routine di bellezza

Anni dopo la sua morte, Lady Diana continua a ispirare con la sua eleganza senza tempo e la sua semplice bellezza. Richard Dalton, il suo ex parrucchiere , svela ora la routine quotidiana della principessa e cosa la rendeva così naturale e accessibile.

Bellezza naturale quotidiana

Richard Dalton ha lavorato con Diana per oltre un decennio. Secondo lui, la principessa non si è avvalsa di un truccatore professionista per la maggior parte delle sue apparizioni. Preferiva applicare i propri prodotti, anche quando era lui a occuparsi dei suoi capelli. Solo poche occasioni speciali, come ritratti ufficiali o servizi fotografici di famiglia, hanno richiesto i servizi di una truccatrice professionista, in particolare Mary Greenwell. Questa indipendenza dimostra quanto Diana apprezzasse una bellezza semplice e personale che riflettesse il suo stile.

Pelle "perfetta", non una maschera

Ciò che colpì maggiormente Richard Dalton fu la naturalezza della sua pelle. Secondo lui, Lady Diana aveva un incarnato luminoso, con una tonalità tenue spesso descritta come "rosa inglese". Non aveva quasi mai bisogno di fondotinta o prodotti pesanti. Questa semplicità contrastava nettamente con l'immagine che si poteva avere delle figure pubbliche del suo tempo, che spesso ricorrevano a un trucco elaborato per ogni apparizione. Per Diana, la bellezza derivava dalla naturale radiosità della sua pelle, non da strati di prodotti.

Il suo trucco: una firma discreta

Nonostante questo approccio naturale, Diana aveva le sue piccole abitudini, spiega Richard Dalton. Delineava delicatamente gli occhi con una matita leggera e preferiva tonalità tenui per le labbra piuttosto che colori eccessivamente accesi. Richard Dalton ricorda con affetto le volte in cui doveva osservarla mentre applicava l'eyeliner, temendo che un movimento improvviso potesse rovinarle l'acconciatura. Questa routine semplice ma ponderata mostra come la principessa coltivasse il suo stile in modo personale e controllato, senza eccessivi artifici.

Tra semplicità ed eleganza

Il racconto di Richard Dalton rivela soprattutto una filosofia di bellezza basata sull'autenticità. Anche circondata da un team di stilisti e consulenti, Diana non ha mai cercato di nascondere la sua personalità dietro strati di trucco o artifici. Il suo atteggiamento elegante e accessibile ha contribuito alla sua immagine di "donna vera", sicura di sé e fonte di ispirazione. È stata questa semplicità, unita a gesti precisi e coerenti, a plasmare il suo stile unico.

Un'ispirazione senza tempo

Oggi, queste rivelazioni risuonano nelle discussioni attuali sulla bellezza naturale, la cura di sé e l'accettazione di sé. Ci ricordano che l'eleganza non risiede nella quantità di prodotti utilizzati o nella complessità delle routine, ma nella cura di sé e nell'autenticità.

In definitiva, i dettagli della routine di bellezza di Lady Diana continuano ad affascinare, non per ciò che indossava, ma per ciò che non aveva bisogno di indossare. È una lezione che ancora oggi ispira tutti coloro che desiderano valorizzare la propria bellezza naturale, rimanere fedeli al proprio stile e irradiare semplicità.