La risposta tagliente di Miley Cyrus a un fotografo

Miley Cyrus ha recentemente suscitato scalpore al Palm Springs International Film Festival durante uno scambio di battute con un fotografo. Quando un fotografo le ha urlato "Niente occhiali!", lei ha risposto con arguzia e fermezza, rafforzando la sua reputazione di diva indomita.

Il fotografo sfida la superstar

Mentre posava sul red carpet, Miley Cyrus ha tirato fuori gli occhiali da sole. Un fotografo ha subito gridato: "No, no, no, niente occhiali!". La cantante si è fermata, si è girata con un sorriso malizioso e si è avvicinata al manifestante. "Sai benissimo che se urli, farò esattamente l'opposto", ha detto, guardandolo dritto negli occhi. "Ci conosciamo da 20 anni! Se mi dici di non indossare gli occhiali, li metto subito."

Per concludere con un tocco di umorismo, Miley condivide la sua ricetta infallibile: "Dì semplicemente 'Adoro i tuoi occhiali!' e te li tolgo subito ". Poi torna in posa, con gli occhiali ben saldi al loro posto, tra gli applausi dei social media.

20 anni di complicità conflittuale

Questa "giostra verbale" rivela la lunga storia tra Miley Cyrus e i paparazzi. Dai suoi esordi con la Disney alla sua metamorfosi trash, ha mantenuto con loro un rapporto basato sulla provocazione reciproca e sul rispetto di fondo.

Il video ha già totalizzato milioni di visualizzazioni. Gli utenti di Internet stanno elogiando l'atteggiamento da regina di Miley: autorevolezza, umorismo buffo e controllo totale della situazione. Una lezione di puro carisma.