"Bocca deforme": a 62 anni, la presentatrice si pente dell'intervento di chirurgia estetica

La giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva francese Sophie Davant ha recentemente parlato apertamente della sua esperienza con la chirurgia estetica. Pur affermando che le sue scelte sono volte a "mantenere il suo aspetto per le telecamere", ammette di aver subito un intervento mal riuscito che le ha lasciato un ricordo amaro... e una preziosa lezione.

La pressione dell'immagine in televisione

Essere un personaggio televisivo ha inevitabilmente un impatto sulla percezione della propria immagine. Secondo Grazia , Sophie Davant spiega: in un settore in cui l'aspetto è messo alla prova, "bisogna comunque essere presentabili". La presentatrice, ben consapevole delle aspettative del pubblico, sottolinea l'ingiustizia tra uomini e donne: mentre i segni dell'invecchiamento conferiscono "fascino" agli uomini, sono percepiti come difetti nelle donne.

Per "mantenere il suo aspetto" senza trasformazioni radicali, Sophie Davant afferma di preferire la medicina estetica alla chirurgia. Botox, acido ialuronico o sedute laser: sono tutte procedure regolari che, a suo dire, aiutano ad "attenuare gli effetti del tempo, senza alterare i suoi lineamenti naturali".

Sebbene questa possa essere l'opinione di Sophie Davant, è importante ricordare che è assolutamente inutile ricorrere alla chirurgia o a procedure cosmetiche per conformarsi a un ideale o per "mantenersi". Il corpo e il viso sono perfettamente legittimi così come sono. Invecchiare è normale, avere rughe o altri segni dell'invecchiamento è normale: non c'è bisogno di camuffare o cancellare questi segni di vita.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Davant (@sophie_davant)

Un esperimento fallito e una lezione duratura

Sophie Davant ricorda un incidente accaduto circa dieci anni fa. Invitata a una seduta in una clinica, fu convinta a farsi rifare le labbra. Il risultato fu, a suo dire, "catastrofico". La sua "bocca deforme" sconvolse i suoi colleghi, tra cui l'amico William Leymergie. Invece di crogiolarsi nell'imbarazzo, il presentatore televisivo scelse di riderci su.

Ripensandoci, Sophie Davant spiega che vede questo errore come un'esperienza di apprendimento: imparare a non cedere più all'impulsività o a scelte estetiche sconsiderate. Da allora, non lascia nulla al caso e si impegna a rimanere fedele alla sua immagine.

In definitiva, questa sfortunata esperienza ha ricordato a Sophie Davant che nessun intervento è privo di rischi e che bisogna ascoltare il proprio istinto prima di cedere alla pressione delle opinioni altrui. E che ogni persona è valida nel suo corpo così com'è, con o senza trasformazione: il valore di una persona non si misura mai dal suo aspetto.