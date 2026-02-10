Con questo colore di capelli castani, Taylor Swift ha realizzato una delle trasformazioni più sorprendenti.

La cantautrice americana Taylor Swift ha suscitato grande scalpore rivelando una versione bruna di sé stessa nel suo nuovo video musicale "Opalite", rompendo con la sua caratteristica chioma bionda che l'aveva a lungo definita. Questa nostalgica trasformazione dei capelli segna un significativo cambiamento estetico nella sua carriera.

Una trasformazione visiva che sta suscitando molto entusiasmo

Nel video musicale di "Opalite", pubblicato il 6 febbraio 2026, Taylor Swift sfoggia una pettinatura castana ondulata di media lunghezza, con frangia e onde che ricordano gli anni '90. Questo look contrasta nettamente con i suoi soliti capelli biondi, creando un'immagine al tempo stesso moderna e retrò, che cattura immediatamente il pubblico. Questa scelta di colore e taglio non è un semplice esperimento estetico; fa parte di una direzione creativa che completa il tema nostalgico del video, in cui Taylor Swift incarna un'eroina sognante in un'ambientazione intrisa di riferimenti culturali anni '90.

Una bruna che evoca un'epoca passata

I capelli castano scuro di Taylor Swift ricordano le acconciature iconiche dei film per adolescenti di fine Novecento e delle icone pop. Abbinata ad abiti vintage, dalle tute scintillanti agli accessori d'epoca, questa trasformazione contribuisce a radicare visivamente la narrazione del video musicale in un'autentica estetica retrò.

Questo look castano non è del tutto nuovo per la cantante; Taylor Swift aveva già esplorato tonalità più scure in video precedenti come "You Belong With Me" e "Wildest Dreams". Tuttavia, questo caschetto castano ondulato con frangia segna un'iterazione più audace di questo stile, perfettamente in linea con il concept visivo del progetto "The Life of a Showgirl".

Uno stile retrò che piace ai fan

Sui social media, le reazioni sono state numerose e spesso entusiastiche. Molti fan hanno elogiato "questa acconciatura audace", alcuni addirittura auspicando che Taylor Swift mantenesse questo look anche nella vita reale. Questo ritorno a un taglio meno elegante, abbinato a un castano intenso, riflette anche una tendenza più ampia osservata attualmente nel mondo della moda e della bellezza, dove il ritorno dei classici stili anni '90 sta vivendo una rinascita.

In breve, sebbene Taylor Swift non abbia dichiarato che adotterà questo stile in modo permanente al di fuori del contesto del video musicale, questo cambio di acconciatura rimane una dichiarazione potente che arricchisce la sua tavolozza visiva e artistica. Mette in luce la sua capacità di reinventarsi giocando con diverse influenze culturali e offre ai suoi fan un nuovo argomento di conversazione sul suo universo estetico e musicale.