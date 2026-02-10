Durante un concerto, Shakira cade sul palco e preoccupa i suoi fan.

Durante un concerto a San Salvador, El Salvador, Shakira ha suscitato scalpore cadendo sul palco, preoccupando immediatamente i fan. Nonostante una distorsione alla caviglia, la cantautrice colombiana ha ripreso rapidamente il suo spettacolo, dimostrando ancora una volta la sua leggendaria resilienza.

Una spettacolare caduta nel mezzo di "Si Te Vas"

Durante il suo concerto a San Salvador, nell'ambito del suo "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira stava eseguendo "Si Te Vas" quando si è verificato l'incidente. Correndo sul palco, si è storta una caviglia, cadendo sul gomito e facendo cadere anche l'asta del microfono. Le riprese del pubblico mostrano la cantante che si schianta a terra prima di rialzarsi in pochi secondi, microfono in mano, per finire la canzone senza esitazione. "Ahi, che caduta!" ha scherzato con la folla, accolta dagli applausi del suo chitarrista.

Le reazioni preoccupate dei fan e la risposta di Shakira

I video dell'incidente hanno rapidamente inondato i social media, scatenando un'ondata di messaggi preoccupati. "Poverina! Spero che stia bene!". "È così forte, ha mantenuto la calma", hanno commentato i fan, ammirati dalla sua reazione. Un fan ha persino paragonato la star a una "fenice che risorge sempre dalle ceneri".

Il giorno dopo, Shakira ha subito rassicurato tutti su Instagram: "Non preoccupatevi, sono fatta di gomma haha. Nessuno è immune alle cadute". Un messaggio che ha calmato gli animi e rafforzato la sua immagine di "guerriera invincibile".

Un tour trionfale nonostante le sfide

Questo concerto fa parte del tour più redditizio dell'anno per un'artista femminile, lanciato lo scorso anno in seguito all'album omonimo "Las Mujeres Ya No Lloran" (Le donne non piangono più). Lo spettacolo, che proseguirà fino ad aprile ad Abu Dhabi, include brani come "Out of Your League", ampiamente considerato una frecciatina al suo ex, il calciatore e imprenditore spagnolo Gerard Piqué. Shakira si esibisce con immutata energia, dimostrando che né gli imprevisti né le tempeste personali possono fermarla.

In definitiva, questo autunno è solo un altro episodio nella carriera di un'artista che trasforma gli ostacoli in performance memorabili. Shakira dimostra che il suo motto – "i fianchi non mentono" – si applica anche alla sua ferrea determinazione: riprendersi, sempre più forti, davanti agli occhi di un pubblico affascinato.