L'icona natalizia Mariah Carey infiamma il palco di Las Vegas

Léa Michel
@mariahcarey/Instagram

Mariah Carey, icona indiscussa del Natale, ha recentemente infiammato il palco del Dolby Live di Las Vegas con il lancio della sua residency "Christmastime in Las Vegas", uno spettacolo che trasporta il pubblico in un magico paese delle meraviglie invernale. La "Regina del Natale" ha indossato un luccicante abito ricoperto di zucchero filato, circondata da enormi fiocchi di neve, angeli suonatori di tromba e una scenografia che ricordava una gigantesca palla di neve, per uno spettacolo in tre atti che ha mescolato classici senza tempo e successi recenti.

Un'ambientazione magica e performance vocali leggendarie

Lo spettacolo, in scena fino al 13 dicembre al Park MGM, si apre con un ingresso trionfale in cui Mariah Carey cattura immediatamente il pubblico con i suoi iconici acuti, in particolare in "All I Want for Christmas Is You", che culmina in un picco vocale di cinque ottave. La produzione include ballerini in costumi festivi, effetti neve e un repertorio gioioso che include "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" e "Here Comes Santa Claus", creando un'atmosfera di nostalgia e glamour tipico di Las Vegas. I fan, vestiti con abiti illuminati e maglioni a tema, ballano e cantano insieme, trasformando ogni esibizione in una festa collettiva.

I fan erano estasiati dall'energia del palco

Le reazioni del pubblico sottolineano un entusiasmo travolgente: la voce di Mariah rimane "impeccabile" e "leggendaria", con un'energia contagiosa che fa ballare tutti e accende i telefoni all'unisono. I video riassuntivi catturano una folla esultante, descrivendo l'evento come "indimenticabile" e un' "incoronazione" per la regina delle feste, dove generazioni condividono sorrisi e pacche sulle spalle. L'atmosfera natalizia è elettrica, a conferma del suo status di artista che "vive per questa stagione".

In breve, Mariah Carey eccelle in questo ruolo di "colonna sonora natalizia", ​​alternando sguardi complici con il pubblico e un monitoraggio preciso per uno spettacolo fluido e coinvolgente. Foto e video dei primi appuntamenti mostrano una diva radiosa, offrendo un'esperienza che va oltre un concerto: un tuffo nella magia di un Natale a Las Vegas.

