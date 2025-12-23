A 60 anni, Elizabeth Hurley appare radiosa in un elegante abito rosa

Icona di stile da oltre trent'anni, Elizabeth Hurley dimostra ancora una volta che eleganza e glamour non hanno età. L'attrice britannica ha catturato l'attenzione apparendo in un sontuoso abito rosa Barbie in una cerimonia in cui è stata premiata per il suo impegno di lunga data nella lotta contro il cancro al seno.

Un aspetto sgargiante e simbolico

Elizabeth Hurley ha condiviso su Instagram diverse foto dell'evento, organizzato lo scorso settembre da The Sunday Times Style. Insignita del titolo di Impact Icon of the Year, la star di "Austin Powers" e "The Royals" ha scelto un look vibrante e significativo. Ha indossato un lungo abito fucsia dallo stile decisamente glamour: un profondo spacco frontale, una scollatura alta a contrasto e ampie maniche a spacco che ricordano le silhouette delle grandi dive degli anni '70.

Una scommessa "audace" per chi di solito è un'appassionata di abiti aderenti stile bendaggio, ma perfettamente riuscita: il taglio fluido e la tonalità rosa acceso rendevano omaggio alla celebre campagna di Estée Lauder contro il cancro al seno, di cui è ambasciatrice mondiale da 30 anni.

Un look perfettamente curato dalla testa ai piedi

Per quanto riguarda gli accessori, l'attrice ha abbinato il suo outfit a una borsa rosa acceso e a un rossetto abbinato per un effetto tono su tono. I suoi luminosi riccioli castani, acconciati in morbide onde, incorniciavano un viso impreziosito da un trucco luminoso: eyeliner nero, illuminante dorato e orecchini di diamanti per un tocco di brillantezza. Ha posato, raggiante, accanto al figlio Damian Hurley, anch'egli impegnato in campagne di sensibilizzazione, rafforzando l'immagine di una coppia unita e impegnata.

Un premio per tre decenni di impegno

Nel suo post, Elizabeth Hurley ha ringraziato The Sunday Times Style per questo riconoscimento simbolico: "Sono onorata di aver ricevuto il premio Impact Icon of the Year. Essere ambasciatrice della campagna Estée Lauder contro il cancro al seno per 30 anni è una delle cause più importanti della mia vita". Un messaggio sentito che ci ricorda che dietro la sua immagine glamour, l'attrice, modella e produttrice britannica rimane profondamente impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute delle donne in tutto il mondo.

Con la sua eleganza senza tempo e il suo impegno incrollabile, Elizabeth Hurley dimostra che a 60 anni la bellezza è prima di tutto sicurezza, gentilezza e determinazione. Nel suo abito rosa acceso, l'attrice si è distinta non solo per il suo stile, ma anche per un messaggio ispiratore: celebrare la femminilità, a qualsiasi età e con tutto il cuore.