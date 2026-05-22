Con un abito spettacolare, Demi Moore sorprende con una nuova acconciatura.

L'attrice, produttrice e regista americana Demi Moore ha continuato la sua serie di apparizioni di alto profilo al Festival di Cannes il 21 maggio 2026, per la proiezione del film "La Bola Negra". Ha sfilato sul red carpet con un abito blu oltremare realizzato su misura da una delle principali case di moda francesi. Oltre all'abito, è stato il suo nuovo taglio di capelli a catturare l'attenzione: un taglio più corto che segna un significativo cambiamento di stile.

Uno spettacolare abito blu

Il pezzo forte di questo look, l'abito blu oltremare, cattura l'attenzione con il suo colore intenso e la sua costruzione teatrale. Senza spalline, il corpetto aderente crea una silhouette strutturata per Demi Moore, in contrasto con lo spettacolare volume della gonna. La gonna, sapientemente drappeggiata e arricciata, si dispiega con un movimento ampio e scultoreo, creando un effetto vaporoso particolarmente suggestivo. Un lungo strascico allunga l'ensemble, accentuando la solennità della silhouette. Il blu oltremare profondo e luminoso contrasta nettamente con il rosso del tappeto rosso, garantendo una presenza immediatamente memorabile.

Un nuovo taglio di capelli sorprendente

Sebbene l'abito abbia indubbiamente catturato l'attenzione, è stata l'acconciatura di Demi Moore a suscitare altrettanta reazione. L'attrice, da sempre nota per i suoi lunghissimi capelli, ha optato per un taglio decisamente più corto, all'altezza delle spalle, con morbide onde voluminose. Incorniciando naturalmente il suo viso, questo nuovo taglio è stato immediatamente acclamato come una delle trasformazioni di capelli più riuscite del Festival di Cannes di quest'anno.

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Una preziosa collana come elemento centrale.

Per completare questo abito dalla profonda scollatura, Demi Moore ha optato per una collana vistosa impreziosita da pietre scintillanti, che formano un motivo floreale intorno al collo. Questo gioiello eccezionale, vero punto focale della sua silhouette, cattura la luce e aggiunge un tocco di radiosa preziosità che bilancia la sobrietà cromatica complessiva. Una scelta di accessorio perfettamente in linea con il suo look.

Con questo spettacolare abito blu oltremare e il suo nuovo taglio di capelli, Demi Moore ha regalato una delle apparizioni più chiacchierate di questa 79ª edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio 2026).