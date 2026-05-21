A Miami, quest'ex tennista sta facendo scalpore con le sue foto estive.

Da Miami, l'ex tennista canadese Eugenie Bouchard ha condiviso una serie di foto baciate dal sole sul suo account Instagram, suscitando immediatamente grande entusiasmo tra i suoi follower. Bouchard, che si è ritirata dal tennis professionistico nel luglio 2025, si sta godendo la città della Florida in un'atmosfera decisamente estiva e tranquilla, lontana dai riflettori dei tornei internazionali.

Un'atmosfera soleggiata e rilassata

In una carrellata di sette foto pubblicate sui social, l'ex campionessa offre una vera e propria cartolina di Miami. Con un cocktail in mano, immersa nella calda luce dorata tipica della Florida, appare in tonalità morbide e luminose, con la caratteristica atmosfera della costa americana sullo sfondo. "È quel periodo dell'anno! 🍹" ha scritto scherzosamente nella didascalia del post, catturando in poche parole lo spirito rilassato del momento e l'arrivo della bella stagione.

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Una nuova vita attiva sui social media.

Da quando si è ritirata dalle competizioni di alto livello nel luglio 2025, Eugenie Bouchard si è gradualmente reinventata sui social media. Ora libera dagli impegni dei tornei, condivide regolarmente con i suoi fan momenti della sua vita quotidiana: viaggi, allenamenti, tempo con gli amici e vacanze al sole. Questa nuova dimensione, più personale e meno vincolata, della sua presenza pubblica ha conquistato una community fedele che segue con entusiasmo ogni suo post.

Uno sguardo a una carriera straordinaria

Al di là dell'atmosfera estiva della foto, vale la pena ricordare l'impressionante carriera sportiva della canadese. Eugenie Bouchard ha raggiunto la quinta posizione nella classifica mondiale nel 2014, un anno cruciale in cui ha raggiunto le semifinali degli Australian Open a soli 20 anni, prima di diventare finalista a Wimbledon. È diventata così la prima canadese a raggiungere una finale di singolare in un torneo del Grande Slam per il suo paese. Già campionessa juniores a Wimbledon nel 2012, ha anche ricevuto il premio WTA come miglior esordiente dell'anno nel 2013.

Con questa serie di foto baciate dal sole scattate a Miami, Eugenie Bouchard ci ricorda che il suo ritiro dallo sport non segna affatto la fine della sua presenza pubblica. È un nuovo capitolo, più leggero e libero, che sta scrivendo al suo ritmo e con naturalezza.