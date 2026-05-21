"Ho distrutto la mia vita": questa cantante country rivela di essersi pentita del suo matrimonio fin dalla prima notte.

La cantautrice country americana Carly Pearce ha rilasciato un'intervista sincera al podcast "The Person Who Believed in Me ", condotto dal giornalista David Begnaud. Ha parlato apertamente del suo breve matrimonio con il cantautore country americano Michael Ray, iniziato nell'ottobre del 2019 e terminato con il divorzio nel giugno del 2020, appena otto mesi dopo.

Una consapevolezza che è iniziata la sera del matrimonio.

Al centro della sua testimonianza si cela una rivelazione sconvolgente: Carly Pearce afferma di aver capito fin dalla sera stessa della cerimonia che il suo matrimonio non avrebbe funzionato. "A volte si capisce subito quando qualcosa non va. Credo che tutti nella mia vita sapessero che avevo commesso un grosso errore", confida. Alla domanda sul perché avesse comunque celebrato il matrimonio, spiega di aver scoperto un altro lato del suo ex marito troppo tardi.

Il divorzio è stato accettato nonostante le pressioni

Con una chiarezza sorprendente, Carly Pearce spiega di essersi rifiutata di rimanere in quel matrimonio di convenienza. "Non sono rimasta perché la società mi imponeva di restare. Non sono rimasta perché ero un personaggio pubblico. Ne avevo abbastanza", afferma. E aggiunge, con una forza disarmante: "Mi sono resa conto molto presto che non era ciò che meritavo, e ho distrutto la mia vita per uscirne". Un'affermazione che sostiene pienamente.

La musica come valvola di sfogo

Per superare questo periodo, Carly Pearce si è dedicata alla sua arte. Nel 2021 ha pubblicato l'album "29", in cui sei canzoni affrontano direttamente le conseguenze del suo divorzio. "Non sono una brava comunicatrice nella vita reale. Quindi ho scritto sei canzoni molto intense su questa storia", spiega. Con sua sorpresa, questi brani hanno riscosso un grande successo di pubblico, dimostrando che si trattava anche della storia di molte altre persone.

Attraverso questa testimonianza, Carly Pearce offre una prospettiva rara e ricca di sfumature. Scegliendo di condividere pubblicamente queste fasi della sua vita, contribuisce ad aprire un dialogo sui percorsi personali complessi.