Sulla sabbia, questa attrice britannica riporta in auge una tendenza chiave per l'estate 2026.

Una foto recentemente condivisa su Instagram sta generando molto scalpore: quella dell'attrice britannica di origini indiane Simone Ashley, fotografata sulla sabbia di una spiaggia, che sembra confermare da sola il trend più riconoscibile dell'estate 2026. Nell'immagine, indossa una stampa a quadri beige e crema punteggiata da sottili righe rosse e nere, una stampa iconica del guardaroba britannico, che sta tornando prepotentemente di moda in questa stagione.

Una stampa britannica iconica

Il motivo a quadri indossato da Simone Ashley si ispira a una ricca tradizione stilistica britannica. La sua struttura a griglia, presentata in una calda palette di beige e marroni arricchita da accenti rossi e neri, richiama un patrimonio tessile secolare, perpetuato dalle grandi case di moda britanniche. Lungi dall'essere superato, questo motivo sta vivendo una vera e propria rinascita quest'estate, abbracciato da una nuova generazione di personaggi pubblici che lo adottano con un approccio più contemporaneo e disinvolto. Il motivo a quadri "stile Burberry" diventa così il segno distintivo di una certa raffinatezza, all'incrocio tra classicismo e modernità.

Un aspetto radioso e cinematografico

Nella fotografia in questione, Simone Ashley è sdraiata sulla sabbia, con i capelli bagnati scostati all'indietro, in una semplicità che esalta la ricchezza grafica della stampa. La sua pelle, cosparsa di cristalli di sabbia, il trucco minimalista e la luce naturale del sole creano un'immagine quasi cinematografica, che ricorda la fotografia di moda degli anni Settanta. Una composizione raffinata, in cui la sola stampa regge l'intero peso stilistico dell'immagine.

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Una tendenza ampiamente adottata

Simone Ashley non è l'unica a incarnare questa tendenza estiva. Anche la cantante britannica PinkPantheress, altra stella nascente della scena culturale del Regno Unito, è stata vista sfoggiare questa stampa a quadri "in stile Burberry" negli ultimi mesi. Attraverso le loro scelte di stile simili, entrambe le artiste stanno contribuendo al ritorno di questa stampa come elemento chiave dei guardaroba dell'estate 2026.

Sui social media e sulle riviste, i capi a quadri beige e crema "in stile Burberry" proliferano in varie forme: abiti, sciarpe, borse, accessori e costumi da bagno. Questa tendenza è attraente perché riesce a evocare immediatamente l'eleganza britannica, rimanendo al contempo perfettamente adatta al clima mite e soleggiato della stagione.

Con questa immagine luminosa, Simone Ashley conferma brillantemente che la stampa a quadri, fiore all'occhiello delle case di moda britanniche, si sta affermando come tendenza must-have dell'estate 2026. Una dimostrazione abbagliante di come la moda possa conciliare tradizione e modernità in un unico movimento.