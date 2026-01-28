Search here...

A 51 anni, Penélope Cruz sorprende con un taglio di capelli corto

Léa Michel
@penelopecruzgr/Instagram

L'attrice, modella e stilista spagnola Penélope Cruz ha recentemente suscitato scalpore alla sfilata Chanel Haute Couture Primavera/Estate 2026 tenutasi durante la settimana della moda di Parigi (20-25 gennaio).

Un look decisamente parigino

Nota per i suoi lunghi riccioli retrò che ricordano Hollywood, Penélope Cruz ha sorpreso tutti con un taglio corto: un "lob spettinato", un caschetto morbido e ondulato che le sfiora le spalle. Ambasciatrice ufficiale di Chanel dal 2018, Penélope Cruz non avrebbe potuto immaginare un momento migliore per sfoggiare questa nuova acconciatura.

Il suo nuovo caschetto, leggermente spettinato e con frangia laterale, evoca il fascino disinvolto delle donne parigine. Per completare il look, l'attrice ha indossato un abito nero in maglia aperta di Chanel, abbinato a un cardigan coordinato leggermente aperto. Il suo stile è stato impreziosito da raffinati dettagli in smeraldi e diamanti, orecchini grafici e sobri accessori neri: una mini clutch e décolleté a punta quadrata.

Un'icona fedele

Non è la prima volta che la star di "Volver" brilla sul red carpet grazie alla maison francese. L'anno scorso, Penélope Cruz ha incantato gli Oscar con un angelico abito bianco ispirato a un modello Chanel del 1992. Che si tratti di rivisitare il tailleur in tweed o di reinventare i classici, Penélope Cruz incarna perfettamente l'eleganza senza tempo di Chanel.

In un'intervista con ELLE US , ha spiegato che non teme più le domande sulla sua età: "È un traguardo meraviglioso, un momento di celebrazione e gratitudine". Con questo nuovo taglio di capelli più corto, Penélope dimostra che a qualsiasi età il cambiamento può essere una forma di libertà.

In breve, unendo maturità e modernità, Penélope Cruz ha fatto un ritorno straordinario nel mondo della moda. Adottando un caschetto morbido e fluente, offre una splendida lezione di sicurezza e stile: a volte, basta un solo colpo di forbici per ridefinire un intero look.

Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
