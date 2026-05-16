Con un romantico abito color pastello, Sabrina Carpenter cattura tutti gli sguardi.

La cantautrice americana Sabrina Carpenter ha fatto un'apparizione memorabile alla sfilata Dior Cruise 2027, tenutasi al LACMA di Los Angeles. Indossando un abito giallo pastello ricamato con motivi floreali, abbinato a décolleté coordinate e un fiocco bianco tra i capelli, ha creato uno dei look più chiacchierati della serata. Un'apparizione decisamente romantica, perfettamente in linea con l'attuale tendenza "giallo burro".

Un abito direttamente dalla passerella

Per questa attesissima apparizione, Sabrina Carpenter ha optato per un capo direttamente dalla collezione Cruise 2027, presentata proprio quella sera. L'abito diafano, in una morbidissima tonalità "burro fresco", giocava su delicate pieghe e sottili accenti bianchi. Il dettaglio distintivo? Imponenti fiori adornavano l'orlo, conferendo all'intero look una dimensione quasi scultorea.

Gli accessori, scelti con cura fin nei minimi dettagli, accentuavano questa estetica romantica. Sabrina Carpenter portava una borsetta nella stessa tonalità burrosa, anch'essa impreziosita da ricami floreali, e un delicato fiocco di pizzo bianco tra i capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brooklyn 99 (@brooklyn99193)

Il ritorno delle décolleté con fiocco

L'altro elemento di spicco del look? Le scarpe. Sabrina Carpenter ha optato per una décolleté con cinturino posteriore, lanciata dalla maison francese da quando Jonathan Anderson ne ha assunto la direzione creativa. Presentate per la prima volta alla sfilata Primavera 2026, queste scarpe sfoggiano con orgoglio il loro stile distintivo: una suola a forma di D, curva da un lato e appuntita dall'altro, un cinturino anteriore impreziosito da un grande fiocco con il nome Dior, un cinturino posteriore e un tacco affusolato.

Disponibili in una varietà di materiali e colori, queste décolleté sono diventate rapidamente uno dei modelli più desiderati della stagione. Sono già state avvistate ai piedi dell'attrice britannico-americana Anya Taylor-Joy in bianco e dell'attrice, produttrice e regista israeliano-americana Natalie Portman in una tonalità blu satinata. Sabrina Carpenter, invece, ha optato per la versione abbinata al suo abito: un look monocromatico impeccabile.

Giallo burro, il colore della stagione

Al di là del look in sé, ciò che la presenza di Sabrina Carpenter conferma è il ruolo centrale del "giallo burro" nelle tendenze del 2026. Questo giallo tenue, leggermente cremoso, si è affermato fin dalla primavera come tonalità chiave sulle passerelle e sui red carpet. A metà strada tra il pastello e il "burro fresco", dona immediatamente una dimensione luminosa a qualsiasi outfit.

Questo colore, più tenue del giallo acceso, affascina per la sua versatilità: può essere indossato per un look completo o come un tocco discreto, in tessuti fluidi o strutturati, dal giorno alla sera. Tonalità perfetta per la primavera-estate, si inserisce inoltre alla perfezione nel movimento del "lusso discreto", dove la qualità del tessuto e la delicatezza del taglio hanno la precedenza sugli effetti ostentati.

Tra l'abito ricamato, le iconiche décolleté e una palette di colori perfettamente azzeccata, Sabrina Carpenter ha regalato uno dei look più riusciti delle sfilate di questa stagione. Conferma la sua crescente influenza stilistica e afferma con disinvoltura uno degli accessori più desiderabili del momento.