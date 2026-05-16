A 30 anni, Dua Lipa mette in mostra la sua silhouette in un completo di pizzo nero.

Su Instagram, Dua Lipa ha condiviso una carrellata di foto che hanno immediatamente mandato in delirio i suoi follower. La cantautrice britannica, vista di recente in tour mondiale, posa con un completo total black in pizzo, impreziosito da accessori. Una presentazione studiata nei minimi dettagli che conferma ancora una volta la sua crescente influenza stilistica.

Un look total in pizzo nero

Per questo nuovo post, Dua Lipa ha optato per un completo interamente in pizzo nero, composto da diversi pezzi coordinati. Una giacca a maniche lunghe, anch'essa in pizzo, completa l'outfit. L'ensemble gioca sull'eleganza sobria del nero e sulla ricchezza del motivo in pizzo, particolarmente raffinato nei dettagli. Un capo di grande impatto, che contrasta con l'estetica più sobria delle sue precedenti apparizioni. Per quanto riguarda le scarpe, la cantante ha scelto stivali al ginocchio neri effetto pizzo, che aggiungono un tocco quasi rock 'n' roll all'outfit.

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Gioielli e accessori: il dettaglio che cambia tutto

Oltre all'outfit principale, sono gli accessori a fare davvero la differenza. Dua Lipa ha completato il suo look con una borsa a tracolla nera e marrone, aggiungendo un tocco di calore all'insieme. Quanto ai gioielli, non si è risparmiata: un choker d'argento, un bracciale di diamanti, diversi anelli sovrapposti... Una vera e propria sfilata di pezzi delicati che si abbinano alla perfezione.

Un dettaglio divertente: la sua manicure a pois aggiunge un tocco giocoso al resto del look. È un richiamo alle tendenze retrò che tornano di moda in questa stagione, ricordandoci che Dua Lipa ha coltivato un gusto per i riferimenti vintage rivisitati fin dal suo debutto. È proprio questo mix di audacia e allusioni culturali che la rende una delle icone di stile più seguite della sua generazione.

Un look di bellezza realizzato con meticolosa cura.

Il trucco e l'acconciatura di Dua Lipa erano ugualmente mozzafiato. I suoi capelli corvini erano acconciati in modo impeccabile, perfettamente coordinati con l'estetica total black del look. Per il trucco, ha optato per un look "soft glam" di tendenza: ciglia ben definite, guance colorate da un blush intenso e labbra color bordeaux che davano il tocco di colore decisivo.

Questa palette di bellezza incarna perfettamente l'estetica autunno/inverno, nonostante la primavera. Le labbra color bordeaux, in particolare, sono tornate alla ribalta nei tutorial di bellezza e sulle passerelle da diversi mesi a questa parte. Il post è inondato di commenti di ammiratori. "REGINA", "Magnifica", "Iconica" : i fan sono conquistati, molti lodano sia il look armonioso che l'eleganza della cantante.

Con questo look total black, Dua Lipa conferma il suo status di icona di stile e bellezza della sua generazione. Tra pizzi elaborati, gioielli d'argento e un rossetto bordeaux, continua ad affermare le sue scelte di moda con incrollabile sicurezza, una sicurezza che ispira i suoi fan in tutto il mondo.